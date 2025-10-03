Euroleague: Για το 2/2 στην έδρα του κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για την 2η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να κάνει το 2/2.

Η 2η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Παρασκευή 3/10. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens την Μπαρτσελόνα (21:15) και θέλει τη νίκη ώστε να ξεκινήσει με το 2/2 την πορεία του στην διοργάνωση.

Το... μενού θα ανοίξει με τον αγώνα της Ζαλγκίρις Κάουνας με την Φενερμπαχτσέ (20:00), ενώ μισή ώρα αργότερα (20:30) θα ξεκινήσουν τα Μονακό-Ντουμπάι BC και Αναντολού Εφές-Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στις 21:00 θα γίνει το τζάμπολ του Βιλερμπάν-Μπασκόνια και η Βαλένθια στις 21:30 θα υποδεχθεί την Βίρτους Μπολόνια. Τέλος, η Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 22:30 θα κοντραριστεί με την Παρί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ

20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC

20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα

21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί