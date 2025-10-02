Ο Ουεμπανιάμα έτοιμος να μπει στο παιχνίδι των «μεγάλων» και σε τροχιά MVP

Το NBA λατρεύει τους νεαρούς σταρ που μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας ομάδας από μόνοι τους, και αν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που μπορεί να μπει στο «MVP debate», αυτός είναι ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου.

Ο 21χρονος Γάλλος σέντερ των San Antonio Spurs βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη σεζόν. Επέστρεψε πλήρως στην ομάδα μετά τον Φεβρουάριο του 2025 όταν και διαγνώστηκε με θρόισμα φλέβας, που τον κράτησε εκτός έως και το καλοκαίρι.

Ωστόσο δεν έκατσε άπραγος. Δούλεψε και τώρα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ηγηθεί, να ανεβάσει στον Θεό τα στατιστικά του και να οδηγήσει την ομάδα του σε νίκες. Και γιατί όχι να δει το MVP σε απόσταση αναπνοής.

Η σύγκριση με προηγούμενους νεαρούς MVP, όπως ο Ντέρικ Ρόουζ το 2011, είναι αναπόφευκτη. Ο Ντέρικ είχε γίνει πιο νέος MVP στην ιστορία της λίγκας, και ο «Wemby» έχει μπροστά του μια ευκαιρία να πλησιάσει ή να σπάσει αυτό το «ρεκόρ».

Παίζουν ρόλο και οι νίκες των Σπερς

Το MVP όμως δεν κρίνεται μόνο από ατομικά στατιστικά. Χρειάζονται νίκες. Και για να μπει σοβαρά ο Ουεμπανιάμα στη συζήτηση, οι Σπερς πρέπει να παρουσιάσουν μια ομάδα υψηλού επιπέδου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πως μεταφράζεται αυτό; Μια σεζόν με λιγότερες από 50 νίκες θα έκανε οποιαδήποτε υποψηφιότητα σχεδόν αδύνατη.

Υπάρχουν όμως θετικά σημάδια για τα «Σπιρούνια». Παίκτες που ίσως τους ξυπνήσουν από λήθαργο που έχουν πέσει τελευταία.

Η προσθήκη του Ντε Άρον Φοξ αναμένεται να δώσει εμπειρία και ποιότητα στην επίθεση, ενώ οι νεαροί Ντέβιν Βάσελ, Ντίλαν Χάρπερ και Στέφον Καστλ, δίνουν ταλέντο και δυναμική.

Ο Καστλ, περσινός Rookie of the Year, είναι ήδη ένας αξιόπιστος αμυντικός και μπορεί να δώσει μεγάλη βοήθεια κοντά στο καλάθι. Αν όμως, αν, όλα αυτά λειτουργήσουν, οι Spurs έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πάνω από 50 νίκες και να δώσουν στον Ουεμπανιάμα τις «πινελιές» που χρειάζεται για να μπει σε τροχιά MVP.

Η απόδοση του Ουεμπανιάμα

Επομένως αν η ομάδα του Σαν Αντόνιο δείξει σημάδια πρωταθλητισμού, κάτι που έχει να κάνει πάρα πολλά χρόνια, ο Βίκτορ πρέπει με την σειρά του να απογειωθεί ατομικά. Οι αμυντικές του ικανότητες είναι ήδη πολύ καλές, αλλά το μεγάλο παιχνίδι θα παιχτεί στην επίθεση.

Και πάμε πάλι σε «αν». Αν βελτιώσει την ακρίβεια των σουτ από μακριά, χωρίς να χάσει αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι, θα γίνει ένας από τους πιο επικίνδυνους επιθετικούς στη λίγκα.

Ωστόσο το επίπεδο που πρέπει να φτάσει για να αγγίξει το MVP είναι εξαιρετικά υψηλό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Νίκολα Γιόκιτς σχεδόν μέτρησε triple-double με 30 πόντους κατά μέσο όρο την προηγούμενη σεζόν και δεν κέρδισε το βραβείο, φαίνεται πόση προσπάθεια χρειάζεται.

Αυτό δείχνει ότι ο Γάλλος σταρ των Σπερς θα πρέπει να ξεπεράσει τεράστιες προσδοκίες και να ανταγωνιστεί στατιστικά και σε επιρροή παίκτες όπως ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που ήταν και ο MVP της περσινής σεζόν.

Οι παράγοντες που θα κάνουν την διαφορά

Η σεζόν (που ξεκινάει στις 22/10 εναντίον των Ντάλας Μάβερικς) δεν είναι μόνο για τον Ουεμπανιάμανα και τις ατομικές αποδόσεις του, αλλά και για το πώς η ομάδα θα παίξει γύρω του.

Αν η χημεία λειτουργήσει, οι Σπερς δεν αποκλείεται να είναι ανταγωνιστικοί, και αυτό είναι απαραίτητο ώστε να τεθεί σοβαρά η συζήτηση για MVP.

Εκεί μπαίνει μετά η ατομική απόδοση του νεαρού σταρ, σε συνδυασμό με την ομάδα, θα καθορίσει αν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο που απαιτείται. Επομένως το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.

Οι πιθανότητες δεν είναι και πολλές παίρνοντας ως παράδειγμα τις προηγούμενες σεζόν των Σπερς, αλλά η ποιότητά του ίδιου του «Wemby» είναι μοναδική.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα και οι Σπερς θα δώσουν πολύ υλικό όλη τη σεζόν. Αν όλα πάνε όπως πρέπει, ίσως και να γίνουμε μάρτυρες μιας ιστορικής προσπάθειας που μπορεί γράψει νέο κεφάλαιο στην ιστορία του NBA.

Εννοείται πως εάν ο Γάλλος δεν καταφέρει να φτάσει στο βραβείο δεν σημαίνει αυτόματα πως δεν του ανήκει το μέλλον. Άλλωστε στις τρεις (δυόμιση για την ακρίβεια) σεζόν του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχει αποδείξει πως το όνομα του θα αφήσει εποχή. Μην βιάζεστε.