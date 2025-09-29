Παναθηναϊκός: Άνοιξαν οι θέσεις για την εκδρομή στη Βιτόρια

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως άνοιξαν οι θέσεις για την εκδρομή για το παιχνίδι κόντρα στην Μπασκόνια (9/10).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, προσφέρει στους φιλάθλους της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την εμπειρία των εκτός έδρας αγώνων, ταξιδεύοντας μαζί με την ομάδα σε κορυφαίους προορισμούς, μέσω του επίσημου ταξιδιωτικού της συνεργάτη, το ΑΚΤΙΝΑ Travel!

Ακολουθήστε τους «πράσινους» και μοιράστε την ενέργειά σας σε μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα, αρχής γενομένης από τη Buesa Arena για την αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια

(09/10). Κλείστε τη θέση σας για το ταξίδι στη Βιτόρια (8- έως 10 Οκτωβρίου) επικοινωνώντας με το Aktina Travel Group. Τηλεφωνικά (Δευτέρα - Παρασκευή (09.00-18.00) στα 2109002659 και 6978114525 ή μέσω mail στο [email protected] Διαβάστε αναλυτικά τις πληροφορίες για το πακέτο ταξιδιού στο http://paobc.gr ή στο CLUB 1908!