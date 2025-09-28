Ολυμπιακός: Προπονήθηκε με τα «ερυθρόλευκα» ο Νιλικίνα (pics)

Ο Φρανκ Νιλικίνα προπονήθηκε για πρώτη φορά με τα «ερυθρόλευκα» στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη ομάδα να έχει ρεπό μετά την επιστροφή από το Super Cup.

O Oλυμπιακός επέστρεψε από την Κρήτη μετά την κατάκτηση του Super Cup, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει ρεπό στους παίκτες του ενόψει της πρεμιέρας της Euroleague και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια.

Ωστόσο το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων» Φρανκ Νιλικίνα προπονήθηκε κανονικά στο ΣΕΦ για πρώτη φορά παρά το ρεπό των υπολοίπων.

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί αύριο για την Ισπανία και τις αναμετρήσεις με Μπασκόνια και Ρεάλ και όπως είναι λογικό ο Γάλλος γκαρντ δεν θα ενταχθεί στην «ερυθρόλευκη» αποστολή.