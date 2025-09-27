Η Ζαλγκίρις Κάουνας κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στην Νεπτούνας (71-84) και έτσι έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας αναμετρήθηκε με την Νεπτούνας για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μασιούλις ήταν καλύτερη στο παρκέ, έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα και πήρε τη νίκη με 84-71.

Για τους νικητές ο Ουλανόβας πέτυχε 20 πόντους, πήρε 5 ριμπάουντ και έδωσε μία ασίστ, ενώ ο Τουμπέλις τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Λομάζ με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ αλλά και ο Ταρόλις με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 33-43, 50-63, 71-84

Τα στατιστικά του αγώνα.