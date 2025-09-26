Στο ρελαντί και πρεμιέρα με το δεξί για την Εφές στο πρωτάθλημα

Η Αναντόλου Εφές ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της νεοφώτιστης Εσενλέρ Εροκσπόρ, επικράτησε με 90-76 και έκανε ποδαρικό με το δεξί στο τουρκικό πρωτάθλημα. Koρυφαίος ο Κορντινιέ με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ιδανική πρεμιέρα για την Εφές στο Τουρκικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ επικράτησε εύκολα της νεοφώτιστης Εσενλέρ Εροκσπόρ με και πλέον στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και την εντός έδρας αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ - Αβίβ (20:45, 30/9).

Για τους νικητές ο Κορντινιέ πραγματοποίησε πληθωρική εμφάνιση μετρώντας 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Χαζέρ να συμπληρώνει επίσης 16 πόντους. Διψήφιος και ο Οσμάνι με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, πολύ καλή εμφάνιση και από τον Παπαγιάννη με 8 πόντους και 5 ασίστ.

Από την αντίπερα όχθη ο πρώην παίκτης του Περιστερίου και του ΠΑΟΚ Ζερμέιν Λοβ ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους, με τον Κράφορντ να συμπληρώνει 17 πόντους με 5 ριμπάουντ.