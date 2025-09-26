Παναθηναϊκός ενόψει της νέας σεζόν: «Μόνο μια λέξη: Ομάδα»

Η πρεμιέρα της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και ο Παναθηναϊκός είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Το πρωί της Παρασκευής ήταν προγραμματισμένη η καθιερωμένη media day του «τριφυλλιού» με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιεύει την ομαδική φωτογραφία, γράφοντας στο twitter «Μόνο μια λέξη: Ομάδα»!.
Δείτε την δημοσίευση της «πράσινης» ΚΑΕ:
Just one word: TEAM 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 26, 2025
Season 2025/26 is about to start! #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/eGeBH8Pm1y