Παναθηναϊκός ενόψει της νέας σεζόν: «Μόνο μια λέξη: Ομάδα»

Η πρεμιέρα της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και ο Παναθηναϊκός είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το πρωί της Παρασκευής ήταν προγραμματισμένη η καθιερωμένη media day του «τριφυλλιού» με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιεύει την ομαδική φωτογραφία, γράφοντας στο twitter «Μόνο μια λέξη: Ομάδα»!.

