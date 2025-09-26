Το δείπνο της ΕΟΚ στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Εθνική ομάδα του 2005

Λίγες μέρες μετά την επιστροφή της Εθνικής ομάδας στο βάθρο των μεταλλίων, με τη μεγάλη επιτυχία της 3ης θέσης στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, η ΕΟΚ τίμησε την επέτειο των 20 χρόνων από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ 2005.

Η ΕΟΚ τίμησε την επέτειο των 20 χρόνων από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ 2005. Ανήμερα της 20ης επετείου από τον θρίαμβο στο Βελιγράδι, παρέθεσε δείπνο στα μέλη της χρυσής εκείνης ομάδας σε γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής.

Το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου, ακριβώς την ίδια ημερομηνία του αλησμόνητου θριάμβου στο Βελιγράδι, οι αναμνήσεις επανήλθαν σε μια λιτή, «οικογενειακή» συγκέντρωση, σε γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και τα μέλη της διοίκησης ήταν οι «οικοδεσπότες» της Εθνικής του 2005, με τα μέλη της να παρίστανται άλλα δια ζώσης και άλλα μέσω… τεχνολογίας λόγω υποχρεώσεων με τις ομάδες τους που δεν τους επέτρεψαν να είναι παρόντες.

Τη βραδιά τίμησε με την παρουσία της και η Αθλητική ηγεσία της χώρας, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον ΓΓΑ Γιώργο Μαυρωτά και οι ιστορίες που αναβίωσαν στα τραπέζια και τα «πηγαδάκια» έφεραν γέλιο, συγκίνηση, ανατριχίλα και όλα τα συναισθήματα που είχαν ξετυλιχτεί τότε στο Βελιγράδι.

*Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ.