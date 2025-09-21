Συνεχίζει στην ΚΚ Σπλιτ ο 36χρονος Ζόραν Ντράγκιτς

Ο Ζόραν Ντράγκιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΚΚ Σπλιτ για τη νέα χρονιά.

Ο 36χρονος Σλοβένος γκαρντ μετά την κατάκτηση του FIBA Europe Cup με την Μπιλμπάο, επιστρέφει στην Κροατία και την Αδριατική Λίγκα, αυτή τη φορά για την ΚΚ Σπλιτ.

Στην πλούσια καριέρα του μέχρι στιγμής έχει φορέσει τις φανέλες πολλών ομάδων όπως η Τσεντεβίτα Ολίμπια, η Ζαλγκίρις, η Μπασκόνια, η Ουλμ, η Τεργέστη, η Αναντολού Εφές, η Αρμάνι Μιλάνο, η Χίμκι, η Ουνικάχα, η Κρκα, ενώ φυσικά έπαιξε και στο ΝΒΑ με τους Φοίνιξ Σανς και τους Μαϊάμι Χιτ.