Intercontinental Cup: Κέρδισε τους Ιλαγουάρα Χοκς και πέρασε στον τελικό η G-League United

H G-League United πήρε τη νίκη με 100-94 απέναντι στους Ιλαγουάρα Χοκς και έτσι πέρασε στον τελικό του Intercontinental Cup, όπου θα αναμετρηθεί με την Μάλαγα.

Η G-League United αναμετρήθηκε με τους Ιλαγουάρα Χοκς και κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 100-94. Έτσι, έκανε το 2-0 στον όμιλο και πέρασε στον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την Μάλαγα, η οποία πέρασε έχοντας επίσης ρεκόρ 2-0 στον όμιλο.

Για τους νικητές ο Φερόν Χαντ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 27:58, ενώ ο Τζέιντεν Σάκελφορντ μέτρησε 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 25:36. Διψήφιος ήταν και ο Τσάσον Ραντλ με 23 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 29:41.

Από την άλλη, για τους Χοκς ο Τάιλερ Χάρβεϊ σε 30:56 στο παρκέ είχε 32 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον Τζαβέιλ ΜακΓκί να προσθέτει 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 25:01. Διψήφιοι ήταν ακόμα οι Τον Μπλάντσφιλντ με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 29:10 και ο ΤζαΚουόρι ΜακΛάβιν, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 34:32.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 51-45, 73-68, 100-94

Τα στατιστικά του αγώνα.