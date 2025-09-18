Intercontinental cup: Νίκη στο νήμα για την Λιγκ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Φλαμένγκο

H Λιγκ Γιουνάιτεντ κέρδισε στο νήμα την Φλαμένγκο με 93-91 στο πρώτο παιχνίδι για το διηπειρωτικό Κύπελλο, με καλάθι του Σάκελφορντ στο φινάλε.

Πρεμιέρα έκανε το πρωί της Δευτέρας το Intercontinental cup, το οποίο διεξάγεται στην Σιγκαπούρη, με την Λιγκ Γιουνάιτεντ να κερδίζει δύσκολα την Φλαμένγκο με 93-91 στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του τουρνουά.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Φερόν Χαντ με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Σακελφορντ να είναι ο ήρωας στο φινάλε για τους Ιάπωνες. Ο Αμερικανός άσος σκόραρε το καλάθι της νίκης με 2'' να μένουν για το τέλος, μετρώντας 20 πόντους με 5 ριμπάουντ. Διψήδιος και ο Τσέισον Ραντλ με 18 πόντους.

Από την αντίπερα όχθη για την Φλαμένγκο οι Τζόνσον και Ντεοντάτο σκόραραν από 20 πόντους έκαστος, με τον Κάμινγκς να προσθέτει 15 πόντους.

