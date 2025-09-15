Λιόλιος: «Τα χθεσινά δάκρυα χαράς είναι παρακαταθήκη - Χρέος να οδηγήσουμε το μπάσκετ ψηλά»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος τόνισε πως τα χθεσινά δάκρυα της «Επίσημης Αγαπημένης» έχουν να κάνουν με την παρακαταθήκη που θα ακολουθεί το ελληνικό μπάσκετ για πολλά ακόμα χρόνια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και την υποδοχή. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η αποστολή και οι παίκτες και οι προπονητές πίστεψαν σε αυτό μετάλλιο. Το πίστεψαν και γύρισαν με αυτό. Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους εσάς, σε όλο τον κόσμο. Τα μετάλλια τα κερδίζουν οι αθλητές και οι προπονητές, αλλά αφιερώνονται στον κόσμο. Ο κόσμος είναι αυτός που είναι η πεμπτουσία. Είμαι σίγουρος πως η επόμενη ημέρα θα είναι ακόμα καλύτερη για το ελληνικό μπάσκετ. Είμαι σίγουρος ότι θα δώσει ώθηση αυτό το μετάλλιο που έλειπε 16 χρόνια. Είναι ένα χρέος μεγάλο να οδηγήσουμε το μπάσκετ ψηλά, ακόμα πιο ψηλά. Τα δάκρυα χαράς τα χθεσινά είναι η παρακαταθήκη»