To μπουγέλο... γενεθλιών του Σρέντερ στην συνέντευξη Τύπου (vid)

Ο Ντένις Σρέντερ... μπουγελώθηκε την συνέντευξη Τύπου από τους συμπαίκτες του, λαμβάνοντας το καλύτερο δώρο γενεθλίων

Η Γερμανία είναι η μεγάλη νικήτρια του Eurobasket, με τα «πάντσερ» να φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης και τον Ντένις Σρέντερ να αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, οδηγώντας την ομάδα του στο χρυσό μετάλλιο.

Ο Γερμανός γκαρντ βρέθηκε στην συνέντευξη Τύπου και οι συμπαίκτες του, όπως συνηθίζεται μετά απο μια μεγάλη επιτυχία, του επεφύλλασαν το καθιερωμένο μπουγέλο. Μάλιστα οι παίκτες των «πάντσερ» τραγούδησαν και το τραγούδι γενεθλίων στον σούπερ-σταρ, καθώς μετά τα μεσάνυχτα ξημέρωνε η 15η Σεπτεμβρίου, με τον Σρέντερ να κλείνει τα 32 του χρόνια.