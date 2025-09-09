MENU
Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ η Νάπολι

Η Νάπολι ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ναζ Μήτρου - Λονγκ.

Την περιφεριακή της γραμμή ενίσχυσε η Νάπολι με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ναζ Μήτρου-Λονγκ. 

Την περασμένη σεζόν ο 32χρονος πόιντ-γκαρντ αγωνίστηκε σε 15 αναμετρήσεις κανονικής περιόδου με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετρώντας 5,5 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ εχει αγωνιστεί με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και  στα παράθυρα.

 

