Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ η Νάπολι

Την περιφεριακή της γραμμή ενίσχυσε η Νάπολι με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Την περασμένη σεζόν ο 32χρονος πόιντ-γκαρντ αγωνίστηκε σε 15 αναμετρήσεις κανονικής περιόδου με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετρώντας 5,5 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ εχει αγωνιστεί με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και στα παράθυρα.