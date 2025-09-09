Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ η Νάπολι

Την περιφεριακή της γραμμή ενίσχυσε η Νάπολι με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ναζ Μήτρου-Λονγκ.
Την περασμένη σεζόν ο 32χρονος πόιντ-γκαρντ αγωνίστηκε σε 15 αναμετρήσεις κανονικής περιόδου με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετρώντας 5,5 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ εχει αγωνιστεί με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και στα παράθυρα.
𝗖𝗛𝗜𝗨𝗦𝗨𝗥𝗔 𝗗𝗜 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗜𝗟 𝗕𝗢𝗧𝗧𝗢, 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗔 𝗠𝗜𝗧𝗥𝗢𝗨-𝗟𝗢𝗡𝗚 🏀💣— Napoli Basketball (@basket_napoli) September 9, 2025
🔗 Scopri il comunicato e le dichiarazioni di Coach Magro:https://t.co/IWkFwGbsQb#NapoliBasketball | #DestinationNapoli | #NazMitrouLong 💙 pic.twitter.com/G8W8GzVg3y