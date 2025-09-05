Ποτσέκο: «Ο Τίγκας μπορεί να παίξει στο ιταλικό πρωτάθλημα» (vid)

Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Φίλιππο Τίγκα, τονίζοντας πως μπορεί να αγωνιστεί στην Ιταλία.

Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Φίλιππο Τίγκα, ο οποίος πραγματοποίησε τρομερές εμφανίσεις στο Eurobasket.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός με τη φανέλα της Κύπρου είχε κατά μέσο 10,4 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ.

Ο προπονητής της Ιταλίας τόνισε πως είναι ένας τρομερός παίκτης και ξεκαθάρισε πως θα μπορούσε να αγωνιστεί στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Στο τέλος του αγώνα έχεις καλό point guard. Ήμουν point guard... Είναι πολύ γρήγορος, μπορεί να σουτάρει. Παίζει σκληρά. Ο Τίγκας είναι πολύ καλός παίκτης, μπορεί να παίξει ως ξένος στο ιταλικό πρωτάθλημα».