Η Ιταλία δίχως να πατήσει το πόδι στο γκάζι κέρδισε εύκολα την Κύπρο (89-54) και πλέον περιμένει... ισπανικό δώρο από την αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας.

Η Ιταλία παίζοντας «σβηστα» κέρδισε εύκολα την Κύπρο(89-54), που διασκέδασε την διοργάνωση και πλέον περιμένει... δώρο της Ισπανίας στην αναμέτρηση με την Εθνική μας ομάδα για πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο.

Η ομάδα του Ποτσέκο ολοκλήρωσε την φάση των ομίλων με ρεκόρ 4-1 και γνωρίζει από τώρα πως αν οι «φούρια - ρόχα» κερδίσει την Ελλάδα τότε θα πάρει την πρωτιά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα καταλάβει την 2η θέση.

Για τους νικητές ο Σπανιόλο πραγματοποίησε μια πληθωρική εμφάνιση μετρώντας 13 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Φοντέκιο να συμπληρώνει επίσης 13 πόντους. Double-double από τον Ντιούφ με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, στους 12 πόντους σταμάτησε και ο Γκαλινάρι.

Από την αντίπερα όχθη ο Φίλιππος Τίγκας ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Κύπρο με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Ουίλις να μετρά 10 πόντους με 5 ριμπάουντ.

Άλλο επίπεδο η Ιταλία, στο ρελαντί με 31 πόντους διαφορά στο πρώτο ημίχρονο

Mε τον Ντιούφ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό εκκίνησε την αναμέτρηση η Ιταλία, με τον ψηλό της Βίρτους Μπολόνια να φτάνει τους 6π. για να δώσει διψήφια διαφορά στην ομάδα του (12-2 στο 5’). Η Κύπρος δυσκολευόταν να βρει το δρόμο προς το καλάθι, μετρούσε μόλις 2π. σε 8’με την ομάδα του Ποτσέκο να κυριαρχεί στο παρκέ, ανοίγοντας την διαφορά στο +17 (19-2). Το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους Ιταλούς στο +18 (24-6) σε μια παράσταση για ένα ρόλο στο «Σπύρος Κυπριανού».

Χωρίς σκορ για περίπου 3’ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου η Ιταλία, με την Κύπρο να μειώνει σε 24-12 στο 12’. Γκαλινάρι και Τόμπσον απάντησαν με 5-0 σερί για το 29-12, με τους παίκτες του Ποτσέκο να αφυπνίζοντας, μεγαλώνοντας την διαφορά στο +29 (36-17 στο 18’). Το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη έπαιζαν καλύτερα σε σχέση με την πρώτη περίοδο, είχε περισσότερη ένταση στο παρκέ, ωστόσο η Ιταλία ήταν σε άλλο επίπεδο κλείνοντας το πρώτο μέρος στο +31 (40-19), έχοντας ουσιαστικά «καθαρίσει» τη νίκη.

Εύκολα την Κύπρο η Ιταλία και πλέον περιμένει δώρο από την Ισπανία για την πρωτιά

Με τρίποντο του Χριστοδούλου μπήκε στο δεύτερο μέρος η Κύπρος (40-22), με την Ιταλία να απαντά με γρήγορο 5-0 σερί. Οι παίκτες του Λειβαδιώτη ήταν ζεστοί από τα 6.75μ. με δυο συνεχόμενα από τον Σημιτζή και τον Τίγκα έριξαν την διαφορά κάτω από τους 20π. (52-33 στο 24’). Μέλι και Φοντέκιο διαμόρφωσαν το 57-33, σε μια περίοδο με υψηλό ρυθμό, με τις άμυνες να έχουν χαλαρώσει αισθητά λόγω και της διαφοράς του σκορ. Η ομάδα του Ποτσέκο διατηρούσε το προβάδισμα της στα επίπεδα των 25π. (65-40), με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 67-43.

Χωρίς σκορ για περίπου 3' έμεινε η Ιταλία στο τελευταίο, με την Κύπρο να μην το εκμεταλλέυεται σκοράροντας μόλις 2π. στο ίδιο χρονικό διάστημα (67-45). Σπίσου και Ρίτσι με σουτ από τα 6.75μ. έγραψαν το 75-48 στο 34', ενώ Ακέλε και Σπανιόλο εκτόξευσαν την διαφορά στους 31π. (79-48 στο 35'). Τα τελευταία 5' της αναμέτρησης ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ποτσέκο να ανοίγει το rotation χρησιμοποιώντας όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του, παίρνοντας σκορ από όλους. Το τελικό αποτυπώνει την εικόνα της αναμέτρησης με την Ιταλία να περιμένει... ισπανικό δώρο στην αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας

Τα δεκάλεπτα: 24-6, 40-19, 67-43, 89-54.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

