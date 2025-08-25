Οι Εθνικές ομάδες συνετρίβησαν σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα, ο Ντικούδης είδε ότι «υπάρχει ταλέντο και αισιόδοξα μηνύματα»

Το πλάνο ανάπτυξης της ΕΟΚ έχει στείλει τις Εθνικές ομάδες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες στα… τάρταρα, ωστόσο ο υπεύθυνος Εθνικών ομάδων, Δήμος Ντικούδης είδε «ενιαία μπασκετική φιλοσοφία, ταλέντο και αισιόδοξα μηνύματα».

Στο χειρότερο ίσως καλοκαίρι εδώ και δεκαετίες σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, σε ένα καλοκαίρι όπου δεν υπήρχε ούτε… ψήγμα διάκρισης, η ΕΟΚ - υπό την πλήρη ανοχή της υπνωτισμένης Πολιτείας - συνεχίζει να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Δήμος Ντικούδης μάλιστα ως υπεύθυνος Εθνικών ομάδων όχι μόνο δεν ανέλαβε κάποια ευθύνη για τα πρωτοφανή αποτελέσματα που δείχνουν τα προβλήματα σε επίπεδο οργάνωσης, διαχείρισης και ταλέντου αλλά φάνηκε και απόλυτα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται στη Β κατηγορία σε όλες τις εθνικές ομάδες γυναικών και δεν διεκδίκησε μετάλλιο ή έστω διάκριση σε καμία ανδρική κατηγορία.

– Εχοντας πλέον ολοκληρωμένη την εικόνα, με βάση και τον σχεδιασμό που υπήρχε, ποιο είναι το «ταμείο» της παρουσίας των Εθνικών ομάδων στις διοργανώσεις που συμμετείχαν;

«Προσωπικά θα το χαρακτήριζα ένα διδακτικό καλοκαίρι, στη διάρκεια του οποίου βγήκαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα, κάποια θετικά και κάποια αρνητικά.

Μπορεί σαν αποτέλεσμα να μην υπήρξε κάποια επιτυχία όπως την εννοεί ο απλός κόσμος, δηλαδή ένα μετάλλιο, όμως για εμάς που παρακολουθούμε αυτή την προσπάθεια από την αρχή της και θέτουμε στόχους και χρονοδιάγραμμα υπήρξαν ενθαρρυντικά στοιχεία.

Το ότι η Εθνική Νέων ανδρών για παράδειγμα, που έχασε από μια άτυχη στιγμή την είσοδό της στη ζώνη των μεταλλίων, παρουσίασε ένα μπάσκετ υψηλού επιπέδου και κέρδισε την αναγνώριση του κόσμου έστω και χωρίς το μετάλλιο που ποτέ δεν έκρυψε ότι ήταν ο στόχος, χειροκροτήθηκε και δεν απαξιώθηκε αφού ήταν φανερή η ποιότητα, ήταν κάτι που μας χαροποίησε.

Και μιλάμε για την… ηλικιακή “ναυαρχίδα” των ομάδων, με την έννοια ότι είναι η γενιά που βγαίνει στο προσκήνιο και ήδη τρεις αθλητές της κρίθηκαν έτοιμοι για την ομάδα των ανδρών.

– Αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο, ένα θέμα που συζητείται, το αν υπάρχει βάθος πίσω από τους νυν πρωταγωνιστές, αφού όλα δείχνουν ότι μια σημαντική γενιά της Εθνικής ανδρών ολοκληρώνει τον κύκλο της.

«Ναι, υπάρχει και το θετικό είναι ότι αυτή η θετική εικόνα εκτείνεται και στις ομάδες U18 και U16. Είναι αποδεδειγμένο σε βάθος χρόνων ότι από κάθε ηλικιακή ομάδα, μπάσκετ στο ανώτατο επίπεδο δεν θα παίξουν όλοι στην πορεία. Εδώ όμως, βλέπουμε ότι σε κάθε μία από αυτές τις Εθνικές ομάδες υπήρχαν αθλητές με προοπτική να σταθούν επάξια στο πιο ανταγωνιστικό επίπεδο, με πλούσιο ταλέντο και σοβαρή προσπάθεια, άρα υπάρχουν οι συνθήκες για να επανδρωθεί σταδιακά η επόμενη γενιά πρωταγωνιστών.

Το επόμενο καλοκαίρι δεν υπάρχει επίσημη διοργάνωση για την ομάδα των ανδρών, άρα μέχρι το Παγκόσμιο του 2027 και μέσα από τα «παράθυρα» θα μπουν στο κλίμα και παίκτες για να πλαισιώσουν αυτούς που θα συνεχίσουν στην Ανδρών, αυτούς που πήραν φέτος την πρώτη γεύση και όλοι μαζί να φτιάξουν το επόμενο σύνολο.

Ένα ακόμη θετικό στοιχείο, είναι ότι όλοι αυτοί που έρχονται, είδαμε φέτος, περισσότερο από άλλες χρονιές να παίζουν ένα μπάσκετ με ίδια ταυτότητα όπως θέλαμε και έχοντας αναγνωρίσει τις νέες κατευθύνσεις του σπορ παγκοσμίως. Προφανώς έχουμε εντοπίσει και τις δικές μας αδυναμίες και δουλεύουμε μεθοδικά σε αυτές».

– Αυτό το τελευταίο κομμάτι, του «ενιαίου» μπάσκετ ακούγεται σαν κάτι πολύ σημαντικό, να μην αλλάζει ανά ηλικιακή βαθμίδα και το στιλ και κάπου χάνεται η συνήθεια για τους παίκτες.

«Όπως είπα και πριν, το φετινό καλοκαίρι ήταν διδακτικό. Είδαμε πράγματα καλά, αλλά είδαμε και πράγματα που μας λείπουν και εκεί θα δώσουμε έμφαση. Κακά τα ψέματα, για να πετύχουν όλα αυτά χρειάζονται συντονισμένες δράσεις και από τους συλλόγους, δε γίνεται μόνο στις λίγες μέρες προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων. Γι’ αυτό και είμαστε σε διαρκή επαφή, συζητούμε και συμφωνούμε για να γίνεται κοινή δουλειά.

Μπορεί να μην βγαίνουν στη χώρα μας τόσα μεγάλα κορμιά όσο σε άλλες, όμως μπορούμε να βελτιώσουμε την αθλητικότητα των υπαρχόντων παικτών, να παίξουμε πιο γρήγορα και να πάμε σε περισσότερες κατοχές ανά αγώνα. Σε αυτά τα στοιχεία δουλεύει το προπονητικό σταφ όλων των Εθνικών Ομάδων με πρόγραμμα και μέθοδο όλοι μαζί. Σίγουρα όμως, το ότι ήταν φανερή περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά η κοινή αγωνιστική κατεύθυνση των ομάδων, έδειξε ότι απέδωσε η προσπάθεια. Αυτός ήταν και ο σχεδιασμός με τον ορισμό ενός αρχιπροπονητή, του Κώστα Παπαδόπουλου και την διαρκή επαφή και συνεργασία του με όλους τους Εθνικούς προπονητές, για να μπουν κοινές βασικές αρχές. Υπάρχουν σωστά δομημένες προετοιμασίες, σωστή επιλογή παικτών, συμμετοχή σε διεθνή τουρνουά και μια συντονισμένη προσπάθεια “παντρέματος” του σύγχρονου γρήγορου μπάσκετ με κάποιες βασικές ελληνικές αρχές».

– Επειδή ειδικά στις μικρότερες ηλικίες παίζουν μεγάλο ρόλο και άλλα στοιχεία για την εξέλιξη των αθλητών, η παρουσία των αθλητών ως μέλη μιας ομάδας και δη Εθνικής σας ικανοποίησε;

« Θα έλεγα απόλυτα και αυτό είναι ένα άλλο, πολύ σημαντικό, μέρος της δουλειάς που κάνουμε και έχουμε στοχεύσει για το διάστημα που έχουμε όλα αυτά τα παιδιά στις Εθνικές ομάδες.

Εχουν αλλάξει πολλά στο μπάσκετ, όπως αλλάζει η ζωή, έχουν μπει πολλά νέα πράγματα, από τη διεύρυνση των μίντια και κατ’ επέκταση της προβολής μέχρι τις ευκαιρίες απόκτησης από νωρίς σημαντικών χρημάτων και δυστυχώς έχουν αυξηθεί και με άσχημο τρόπο μάλιστα εντάσεις και έριδες.

Μια μεγάλη ανθρώπων από εμάς που είμαστε από διάφορα πόστα κοντά στις Εθνικές, δίνουμε μεγάλο βάρος στο να καταλάβουν και να νιώσουν οι αθλητές πόσο μεγάλη τιμή και χαρά είναι το να καλείσαι στην Εθνική ομάδα και να εκπροσωπείς τη χώρα σου κάνοντας αυτό που αγαπάς. Τους εξηγούμε κάποιες καταστάσεις και είναι ευχάριστο ότι τις κατανοούν και τις αποδέχονται όχι μόνο στα λόγια, αλλά δείχνοντάς το και έμπρακτα με την άψογη στάση τους και συμπεριφορά. Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνονται πού έρχονται, να μη μεταφέρουν καμία εξωτερική έγνοια στην Εθνική ομάδα και να προσπαθούν μόνο για το κοινό καλό χωρίς δεύτερες σκέψεις».

– Εχοντας επικεντρώσει στα παραπάνω στις εθνικές ομάδες των αγοριών, με τις αθλήτριες υπάρχει η ίδια προοπτική και κατεύθυνση;

«Ναι και ήθελα να αναφερθώ ξεχωριστά γιατί είναι κάπως διαφορετικές οι συνθήκες. Ο αριθμός των αθλητριών, η “δεξαμενή” όπως λέμε είναι μικρότερος. Η ανάληψη του Ευρωμπάσκετ γυναικών στη χώρα μας, όμως, είχε πολλαπλή στόχευση και η μεγάλη επιτυχία με την αθρόα προσέλευση κόσμου μας επιτρέπει να ελπίζουμε. Να περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση κοριτσιών στο μπάσκετ, άρα και την ανάλογη αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων επιλογών, που θα μπορέσουν να ακολουθήσουν επάξια αυτή την πολύ ταλαντούχα και ποιοτική γενιά που τώρα υπάρχει και είδαμε στους αγώνες του ΣΕΦ».