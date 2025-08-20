Νικηφόρο ξεκίνημα για την Εθνική Κορασίδων στο Ευρωμπάσκετ U16 που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, καθώς επικράτησε με 76-47 της Βόρειας Μακεδονίας σε παιχνίδι του Δ΄ ομίλου.

Η Εθνική ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα στο παιχνίδι, ενώ η Βόρεια Μακεδονία μπήκε δυναμικά και έχοντας σε πολύ καλή μέρα την Πισλέβσκα προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 11-2 (2΄24΄΄). Η ελληνική ομάδα ισορρόπησε το παιχνίδι και με το τρίποντο της Χουσελά μείωσε σε 9-13 (4΄35΄΄), ενώ στη συνέχεια η Φουστέρη ισοφάρισε σε 15-15 (8΄03΄΄) με εύστοχο δίποντο. Η Μπεκίρη με εύστοχο τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στην Εθνική με 19-17 λίγο πριν κλείσει το δεκάλεπτο.

Η καλή εικόνα που διαμόρφωσε η Εθνική στην πρώτη περίοδο είχε ακόμα καλύτερη συνέχεια, καθώς με επί μέρους σκορ 14-2 και επιθετική πολυφωνία προηγήθηκε με 35-19 (16΄17΄΄), ενώ πριν την ανάπαυλα η Καβελίδη με δίποντο διαμόρφωσε το 41-25.

Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου η Ντοκμετζή με μια ελεύθερη βολή έκανε το 51-28 φέροντας για πρώτη φορά τη γαλανόλευκη στο +23, διαφορά που διατηρήθηκε μετά από όμορφη ενέργεια της Προδρομίδη που με εύστοχο δίποντο έκανε το 60-37 (29΄37΄΄).

Με ιδιαίτερα ανεβασμένη ψυχολογία οι αθλήτριες του Παντελή Καλογερόπουλου μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο για να «κλειδώσουν» τη νίκη. Αρχικά με το τρίποντο της Μιλητσοπούλου που έκανε το 65-39 (32΄48΄΄) και αργότερα με επίσης τρίποντο της Παπαδάκου που διαμόρφωσε το 72-45 (36΄53΄΄), η ελληνική ομάδα έφθασε εύκολα στη νίκη και το τελικό 76-47.

Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική είναι η Βουλγαρία (21/8, 18.00).

Διαιτητές: Γκουνγκόρ (Τουρκία), Σταμπάλια (Κροατία), Φρίντρικσον (Ισλανδία)

Δεκάλεπτα: 19-17, 41-27, 60-37, 76-47

Ελλάδα (Καλογερόπουλος): Χουσελά 9(3), Κακαρά 4, Φουστέρη 11, Μιλητσοπούλου 8(2), Προδρομίδη 4, Παπαδάκου 5(1), Βουγιούκα, Σκούμα 2, Ντοκμετζή 5, Μπεκίρη 8(1), Τουμπανιάρη 11, Καβελίδη 9.

Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του αγώνα από το κανάλι YouΤube της FIBA.