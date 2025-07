«Παρτιζάν και Βίρτους έχουν κάνει πρόταση στον Μπάσι που τσέκαρε ο Ολυμπιακός - Φαβορί οι Σέρβοι»

Όπως αναφέρει το «eurodevotion», Παρτιζάν και Βίρτους έχουν ήδη καταθέσει πρόταση στον Αμερικανό άσο, με αυτή της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι κατά 30% υψηλότερη και να είναι το φαβορί για την απόκτησή του.

Τον Τσαρλς Μπάσι είχε παρακολουθήσει και ο Ολυμπιακός κατά τη διάρκεια του Summer League, όπου βρέθηκαν οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές.

Ο Αμερικανός άσος κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στο φετινό Summer League στο Λας Βέγκας με τη φανέλα των Σέλτικς.

As per our sources Nigerian center Charles Bassey mainly received two offers so far from Euroleague clubs:

Virtus and Partizan. Serbian one is higher, about a 30% more than what Bologna did.