Βρήκε τον αντικαταστάτη του Σορτς η Παρί: Ανακοίνωσε τον Τζάστιν Ρόμπινσον

Ο Αμερικανός άσος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Ιταλία με την Τραπάνι και στην καριέρα του μετράει και 38 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Ουίζαρντς, Μπακς και Θάντερ.

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον έκανε μία εξαιρετική χρονιά με την ιταλική ομάδα έχοντας 14,4 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ μέσο όρο.

Welcome to Paris Justin Robinson 🖤❤️💙



Le meneur américain rejoint les rangs parisiens en provenance de Trapani en Italie où il a réalisé sa meilleure saison en Europe 🫡



Il a également joué 38 matches NBA entre Washington Oklahoma et Milwaukee 📈



Let’s go ‼️ pic.twitter.com/kOWhzsCWuF