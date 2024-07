Συνεχίζει στους Κινγκς ο Άλεξ Λεν

Κάτοικος Σακραμέντο θα παραμείνει και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Άλεξ. Ο Ουκρανός σέντερ συμφώνησε με τους Κινγκς για μονοετής επέκταση συμβολαίου έναντι 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρώην συμπαίκτης του Σάσα Βεζένκοφ αγωνίζεται στο Σακραμέντο από το 2021, έχοντας περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο στη front line της ομάδας.



Την περασμένη χρονιά ο 31χρονος άσος είχε 2,5 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 0,7 τάπες σε 9,3 λεπτά κατά μέσο όρο με τους «βασιλιάδες».

