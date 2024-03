Ντόντσιτς και ΝτεΡόζαν παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ (pic)

Την τιμητική τους είχαν ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν την περασμένη εβδομάδα στο ΝΒΑ. Ο παίκτης των Ντάλλας Μάβερικς και των Σικάγο Μπουλς αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, με τον Σλοβένο γκαρντ να οδηγεί την ομάδα του σε δυο νίκες σε τρείς αγώνες.

Ο Ντόντσιτς είχε μέσο όρο 37,7 πόντους, 10,3 ριμπάουντ και 10,7 ασίστ για να αναδειχθεί παίκτης της εβδομάδας στη Δυτική περιφέρεια, ενώ από την αντίπερα όχθη ο παίκτης των Μπουλς είχε 29,8 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 6,3 ασίστ με την ομάδα του Σικάγο, η οποία έκανε τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες.

NBA Players of the Week for Week 20.



West: Luka Doncic (@dallasmavs)

East: DeMar DeRozan (@chicagobulls) pic.twitter.com/8Cxyb7OHGT