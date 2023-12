Mπουρούσης: «Αισθάνομαι χαρά και τιμή που το All Star Game θα διεξαχθεί στην πόλη μου»

Ο Γιάννης Μπουρούσης με μια ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram αναφέρθηκε για την διεξαγωγή του 26ου All Star Game τονίζοντας ότι νιώθει χαρά και τιμή που αυτή η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ θα διεξαχθεί στην πόλη του, την Καρδίτσα.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που το 26o All Star Game διεξάγεται στην πόλη μου.



Η Καρδίτσα είναι πανέτοιμη για ένα σπουδαίο εορταστικό διήμερο γεμάτο μπάσκετ, στο οποίο θα συμμετάσχουν, όχι μόνο οι τωρινοί κορυφαίοι αθλητές του πρωταθλήματος ,αλλά και σπουδαίες δόξες του παρελθόντος που ενέπνευσαν γενιές και γενιές να ασχοληθούν με το αγαπημένο μας άθλημα.



Ο αγώνας των All Time Stars το Σάββατο στις 5 μ.μ. αποτελεί μία εξαιρετική συγκυρία αναβίωσης αθλητικών στιγμών από προσωπικότητες που απογείωσαν το μπάσκετ και θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βαθέων καρδιάς όλους όσους αποδέχτηκαν την πρόσκληση και θα αγωνιστούν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση-γιορτή.



Με κάποιους υπήρξα συμπαίκτης, με άλλους ήμουν αντίπαλος όμως αισθάνομαι τυχερός που μοιράστηκα μαζί τους τις καλύτερες μπασκετικές μου αναμνήσεις στα παρκέ και οι οποίες με εξέλιξαν ως αθλητή και ως άνθρωπο.



Καλώ το φίλαθλο κόσμο της Καρδίτσας και της ευρύτερης περιοχής να δώσει το παρών, τιμώντας τους All Time Stars και με το χειροκρότημά τους, να ανταποδώσουν για όλα όσα έχουν προσφέρει ως συντελεστές των μεγαλύτερων επιτυχιών του Ελληνικού μπάσκετ τις τελευταίες δεκαετίες, σε Εθνικό και Διασυλλογικό επίπεδο.



Ταυτόχρονα, με την προσέλευσή τους στο γήπεδο, ενισχύουν τους πλημμυρόπληκτους συνανθρώπους μας, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου στην περιοχή μας.



Η σύνθεση των ομάδων για τον αγώνα των All Time Stars:



TEAM ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΔΕΛΗΣ

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ



TEAM ΑΛΒΕΡΤΗΣ



ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ