Ουεμπανιάμα: Στο πλευρό των μύθων του Σαν Αντόνιο

Ο οργανισμός των Σαν Αντόνιο Σπερς έχει στηρίξει πάρα πολλά στην επένδυση που ακούει στο όνομα «Βίκτορ Ουεμπανιάμα» με τους ανθρώπους της ομάδας να κάνουν ότι μπορούν για να εντάξουν τον Γάλλο άμεσα στο κλίμα και την νοοτροπία των «Σπηρουνιών».

Κάτι που φάνηκε και από την πρόσφατη φωτογραφία που ανέβασε» ο Γάλλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ουεμπανιάμα βρέθηκε σε δείπνο καλωσορίαμστος με τους Τιμ Ντάνκαν, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Μανού Τζινόμπιλι και Σον Έλιοτ και όπως είναι φυσιολογικό ο Γάλλος ενθουσιάστηκε.

Μάλιστα μοιράστηκε αυτή τη στιγμή μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram, ανεβάζοντας μία φωτογραφία με τους τέσσερις θρύλους των Σπερς, γράφοντας: «Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερα πρότυπα».

Couldn’t ask for better role models 🖤 pic.twitter.com/lcw7cvbeTt