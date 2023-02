Η μυθική εμφάνιση του Λίλαρντ σε μια βραδιά γεμάτη ρεκόρ! (vids)

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς σήκωσε την ομάδα στις πλάτες τους και σε 39 λεπτά συμμετοχής, είχε 71 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και μόλις 2 λάθη, σημειώνοντας 13/22 τρίποντα, 9/16 δίποντα και 14/14 βολές!

Η μυθική εμφάνιση του Λίλαρντ συνοδεύτηκε από πολλά ρεκόρ, αφού ο «Dame», με τους 71 πόντους έκανε ρεκόρ καριέρας, ενώ έγινε ο 8ος παίκτης στην ιστορία του NBA που έχει ματς με 70+ πόντους.

Ο Λίλαρντ φρόντισε να δείξει τις διαθέσεις του από νωρίς αφού με 41 πόντους στο ημίχρονο έγινε μόλις ο δεύτερο παίκτης στην ιστορία της Λίγκας, πίσω από τον αείμνηστο Κόμπε Μπράιαντ, που σημειώνει 40+ πόντους με 8+ τρίποντα σε ένα ημίχρονο.

Παράλληλα ο 32χρονος γκαρντ έγινε ο τρίτο παίκτης, πίσω από Τσάμπερλεϊν και Μπράιαντ, που σημειώνει 60+ πόντους για πάνω από πέντε παιχνίδια στο NBA, ενώ άγγιξε και το μυθικό ρεκόρ του Κλέι Τόμπσον (14 τρίποντα), σταματώντας στα 13.

Ο Λίλαρντ, μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA, που έχει 70+ πόντους, 5+ ριμπάουντ, 5+ ασίστ και 10+ τρίποντα σε ένα αγώνα του «μαγικού κόσμου»!

