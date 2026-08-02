Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν υπέγραψε και τώρα πωλείται 100 εκατ.!

Ο παίκτης που συζητάει όλη η Ευρώπη τα τελευταία 24ωρα πέρασε από δοκιμαστικά στου Ρέντη και μάλιστα κυκλοφόρησε και σχετική φωτογραφία.

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