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Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν υπέγραψε και τώρα πωλείται 100 εκατ.!

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Ο παίκτης που συζητάει όλη η Ευρώπη τα τελευταία 24ωρα πέρασε από δοκιμαστικά στου Ρέντη και μάλιστα κυκλοφόρησε και σχετική φωτογραφία.

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Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν υπέγραψε και τώρα πωλείται 100 εκατ.!