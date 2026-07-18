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Με 6 εκατ. έρχεται ο αντι-Πινέδα στην ΑΕΚ - «Φέρνει καλύτερο ο Ηλιόπουλος»!

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Η ΑΕΚ δεν γινόταν να κρατήσει τον Ορμπελίν Πινέδα, έκανε μία εξαιρετική συμφωνία και κοιτάει ήδη την επόμενη ημέρα.

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Με 6 εκατ. έρχεται ο αντι-Πινέδα στην ΑΕΚ - «Φέρνει καλύτερο ο Ηλιόπουλος»!