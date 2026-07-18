Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Με 6 εκατ. έρχεται ο αντι-Πινέδα στην ΑΕΚ - «Φέρνει καλύτερο ο Ηλιόπουλος»! 18-07-2026 22:45 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η ΑΕΚ δεν γινόταν να κρατήσει τον Ορμπελίν Πινέδα, έκανε μία εξαιρετική συμφωνία και κοιτάει ήδη την επόμενη ημέρα. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Αγγελική Ηλιάδη: Η αφοπλιστική της απάντηση για τα ερωτικά βίντεο που έχει γυρίσει (Vid) dailymedia.gr Έως 1518 μόρια: Οι 3 σχολές με τη μεγαλύτερη πτώση στις βάσεις δεν είναι αυτές που περίμεναν όλοι instanews.gr Νέο χτύπημα στη ΝΔ: Ποιον δημοσιογράφο επιλέγει ο Αντώνης Σαμαράς για εκπρόσωπο Τύπου του νέου κόμματός του dailymedia.gr Δεν ήταν ο Ψάλτης: Το πλάνο στο «Καμικάζι αγάπη μου» που δεν κρύφτηκε στο μοντάζ, δείχνει ξεκάθαρα ποιος οδηγούσε τη μηχανή menshouse.gr Κι όμως, ο Άρης έκανε την καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη φέτος menshouse.gr Κάνε περήφανο τον Μπαμπινιώτη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ορθογραφίας που χάνουν και φιλόλογοι; menshouse.gr Αυτός που πανηγυρίζει περισσότερο από τον Νίστρουπ με τη μεταγραφή του Φαν Ντρόνγκελεν menshouse.gr Τους άφησε όλους στα κρύα του λουτρού: Το μοναδικό πρόσωπο που παίρνει απ’ τον Σύριζα ο Τσίπρας instanews.gr Με 6 εκατ. έρχεται ο αντι-Πινέδα στην ΑΕΚ - «Φέρνει καλύτερο ο Ηλιόπουλος»! SHARE