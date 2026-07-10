Το νέο μεγάλο deal Μέντες στον Ολυμπιακό - Χαφ με συμβόλαιο 4 εκατ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού. Αρκετά τα ανοικτά μέτωπα, τόσο στις προσθήκες όσο και στις αποχωρήσεις.