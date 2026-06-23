«Κλείδωσε» ο Έλληνας φορ στον Ολυμπιακό - Μεταγραφή από ομάδα Super League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεχώρισε την περίπτωσή του και έδωσε το «οκ» ώστε ο νεαρός επιθετικός να βρεθεί στην αποστολή των Πειραιωτών για την προετοιμασία.

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