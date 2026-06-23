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Η αλήθεια για το συμβόλαιο του Ντε Φράι από τον Παναθηναϊκό

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Αυτά ειναι τα λεφτά που θα δώσουν οι «πράσινοι» για τον Ολλανδό αμυντικό.

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Η αλήθεια για το συμβόλαιο του Ντε Φράι από τον Παναθηναϊκό