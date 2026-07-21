Τελικός Μουντιάλ: Ο λόγος που δεν τον έδειξε τελικά η ΕΡΤ2 Σπορ

H εξήγηση, τελικά, ήταν πιο απλή απ' ό,τι νομίζαμε.

Η εικόνα είναι πραγματικά παράδοξη. Η ΕΡΤ επενδύει σημαντικά ποσά για να αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον κόσμο. Παράλληλα προμοτάρει με κάθε τρόπο το νέο της αθλητικό κανάλι, το περίφημο ΕΡΤ2 Σπορ, ως τη νέα στέγη των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Και όμως, όταν φτάνει η στιγμή του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ, εκείνου που καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατές και αδειάζει τους δρόμους, επιλέγει να τον μεταδώσει από την ΕΡΤ1. Γιατί;