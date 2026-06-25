Χρόνος ανάγνωσης 1’ MEDIA Μετά το επίσημο διαζύγιο: Ποιο πρόσωπο παίρνει τη θέση της Φαίης Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του MEGA 25-06-2026 20:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η απόφαση του MEGA να ρίξει οριστικά τίτλους τέλους στο «Buongiorno» φέρνει σημαντικές ανακατατάξεις στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Διαβάστε για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τη Φαίη Σκορδά με ένα κλικ στο Dailymedia.com.gr Ένας αντι-Γένσεν που μπορεί να αποδειχτεί καλύτερος κι απ’ τον Γένσεν menshouse.gr Βρες τη χώρα από την ομάδα: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που μόνο η Wikipedia δεν χάνει; menshouse.gr Μετά το επίσημο διαζύγιο: Ποιο πρόσωπο παίρνει τη θέση της Φαίης Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του MEGA dailymedia.gr Παίζει το τελευταίο του χαρτί: Οι 3 μεταγραφές με τις οποίες απαντάει ο Ανδρουλάκης στον Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Δεν είσαι προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα δεις: Η ταινία-εμμονή που βρίσκεται στα χείλη όλων τις τελευταίες μέρες menshouse.gr Όλα τα βλέμματα πάνω της: Η κόρη του Πάβελ Νέντβεντ μαγνήτισε το φακό στην κερκίδα του Μεξικό -Τσεχία (Pic) dailymedia.gr Η ποιότητα δεν κρύβεται: Ο παίκτης του ΠΑΟΚ που έβγαλε μάτια στο Μουντιάλ menshouse.gr Για την έκπληξη της χρονιάς με Σαμαρά ο Μητσοτάκης instanews.gr Μετά το επίσημο διαζύγιο: Ποιο πρόσωπο παίρνει τη θέση της Φαίης Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του MEGA SHARE