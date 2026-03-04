Και από τον «ελεύθερο» ΑΝΤ1 η πρεμιέρα της Formula 1

Εκπομπές και μεταδόσεις. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Νέα εποχή. Νέα μονοθέσια. Νέα δεδομένα. Η Formula 1 δεν επιστρέφει απλώς… Επιτίθεται». Η σεζόν 2026 ξεκινά με υψηλές προσδοκίες, νέες τεχνολογικές προκλήσεις και την υπόσχεση για ένα Πρωτάθλημα που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τα όρια της ταχύτητας και της στρατηγικής.

Το 1ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, έρχεται την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 06:00 σε ζωντανή μετάδοση σε ΑΝΤ1 αλλά και σε ΑΝΤ1+. Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στη συναρπαστική πίστα της Μελβούρνης στην Αυστραλία. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου και το Σάββατο 7 Μαρτίου, θα μεταδοθούν αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ οι ελεύθερες και οι κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν τη γραμμή της εκκίνησης του 1ου αγώνα του φετινού Πρωταθλήματος, από τα 24 γεμάτα ένταση και αδρεναλίνη ραντεβού της χρονιάς.

Το 2026 φέρνει την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών, με την υβριδική μηχανή να βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών. Η νέα γενιά μονοθεσίων βασίζεται σε αναλογία ισχύος 50/50 μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα, αξιοποιώντας 100% βιώσιμα καύσιμα. Τα μονοθέσια είναι πλέον ελαφρύτερα, πιο ευέλικτα και εξοπλισμένα με ενεργή αεροδυναμική, υποσχόμενα αμφίρροπες μάχες και περισσότερες προσπεράσεις στους δρόμους της Μελβούρνης.

Η εκπομπή «Formula 1 Show», με την προεπισκόπηση του πρωταθλήματος, θα μεταδοθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 16:00, στο ANT1+. Το πρώτο «Formula 1 Show» της σεζόν είναι γεμάτο αποκλειστικότητες. Μεταξύ άλλων, στην κάμερα του ANT1 μιλούν οι Σαρλ Λεκλέρ, Φερνάντο Αλόνσο, Τζορτζ Ράσελ, Πιερ Γκασλί, Άλεξ Άλμπον και Φρεντ Βασέρ. Ο επικεφαλής της F1 στην FIA, Νικόλας Τομπάζης, εξηγεί στον Πάνο Σεϊτανίδη τη διαδικασία εφαρμογής των νέων κανονισμών και τη συνεργασία που είχε η FIA με τις ομάδες τους προηγούμενους μήνες, ενώ ο Μάριο Ίσολα, λίγο πριν αποχωρήσει από τον ρόλο του αγωνιστικού διευθυντή, αναλύει τι να περιμένουμε φέτος από τα ελαστικά. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε συνέντευξη του τοπικού ήρωα Όσκαρ Πιάστρι, πλήρη ανάλυση των νέων τεχνικών κανονισμών, καθώς και πλούσιο ρεπορτάζ για όλα όσα αναμένεται να συμβούν στην Αυστραλία.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου η εκπομπή «Formula 1 Show» θα ξεκινήσει στις 05:00 σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσει Post Race ως τις 08:45, με την ανάλυση του αγώνα. Στην παρουσίαση και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, Μαρία Θωμά, Κώστας Λεώνης, Μαρία Ανδρεάδη και Γιώργος Ανανίδας, ενώ ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης θα σχολιάζει από τη θέση του οδηγού.

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