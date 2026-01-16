Live από την ΕΡΤ ο τελικός του Μαρόκου με τη Σενεγάλη

Ολες οι λεπτομέρειες. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Έφτασε η ώρα για την ανάδειξη της νικήτριας ομάδας του συναρπαστικού Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON 2025) που φιλοξενείται στα γήπεδα του Μαρόκου και όλη η αθλητική δράση είναι στην ΕΡΤ.

Έπειτα από 50 αγώνες στις φάσεις ομίλων και νοκ άουτ έφτασε η στιγμή των τελικών.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου θα μεταδοθεί ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Αίγυπτο και Νιγηρία που θα πραγματοποιηθεί στην Καζαμπλάνκα. Ο αγώνας για την ανάδειξη της τρίτης καλύτερης ομάδας θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το αθλητικό κανάλι ΕΡΤ SPORTS 2 της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, σε περιγραφή του Γιώργου Πολύζου.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στη Ραμπάτ, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αντίπαλες για το στέμμα θα είναι η Σενεγάλη, μία από τις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας δεκαετίας και νικήτρια του 2021, και η διοργανώτρια ομάδα Μαρόκου, η οποία 50 χρόνια μετά την κατάκτηση του 1976, φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή της Αφρικής.

Στην περιγραφή και στο σχόλιο της αναμέτρησης, θα είναι οι Ιωσήφ Νικολάου και Γιώργος Χαϊκάλης.

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