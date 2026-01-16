Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Premier League μπορεί τελικά να καταλήξουν στο Netflix…

…παρά τον διστακτικό «έρωτα» με το ποδόσφαιρο. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το Netflix έχει περάσει χρόνια αποφεύγοντας ευγενικά τις προσεγγίσεις της Premier League και της UEFA να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς για τηλεοπτικά δικαιώματα, οπότε θα ήταν ειρωνικό αν τελικά τα αποκτούσε… από σπόντα. Κι όμως, αυτό το ενδιαφέρον σενάριο είναι πλέον πιθανό, ως αποτέλεσμα της μάχης εξαγοράς άνω των 100 δισ. δολαρίων για τη Warner Bros Discovery (WBD) ανάμεσα στο Netflix και τον ανταγωνιστή του στο streaming, Paramount Skydance, μια σύγκρουση που θα διαμορφώσει το μέλλον όχι μόνο του Hollywood, αλλά και της παγκόσμιας ενημέρωσης.

Τα πολυσυζητημένα αθλητικά δικαιώματα αποτελούν υποσημείωση σε μια συμφωνία τέτοιου μεγέθους, η οποία απαιτεί έγκριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι επιπτώσεις για το ποδόσφαιρο θα είναι βαθιές, ακόμη κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ ενδιαφέρεται περισσότερο για το ποιος ελέγχει –και ποιος παρουσιάζει– το CNN παρά για το ποια πλατφόρμα θα δείχνει το Μπόρνμουθ – Μπράιτον ένα μεσημέρι Σαββάτου την επόμενη σεζόν.

Ο παράγοντας… Τραμπ

Το Netflix έκλεισε συμφωνία ύψους 82,7 δισ. δολαρίων στις αρχές του περασμένου μήνα για την εξαγορά των στούντιο και των streaming δραστηριοτήτων της WBD, πριν η Paramount καταθέσει εχθρική πρόταση 108,4 δισ. δολαρίων απευθείας στους μετόχους της WBD, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Το Netflix δεν κατέθεσε προσφορά για το Discovery Global δίκτυο καναλιών της WBD, όπως το CNN, το Discovery Channel, το Eurosport και το TNT Sports US, όμως η συμφωνία του περιλαμβάνει τη TNT Sports UK, η οποία έχει τα εγχώρια δικαιώματα της Premier League έως το 2029 και του Champions League έως το 2027.

Η πρόταση της Paramount αφορά στα στούντιο, στο streaming και στο Discovery Global της WBD και περιλαμβάνει επίσης τη TNT Sports UK, ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο της WBD έχει παροτρύνει τους μετόχους να την απορρίψουν, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μιλήσει δημόσια για τη στενή του σχέση με τον Λάρι Έλισον, τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας και συνιδρυτή της Oracle, ο οποίος έχει προσφέρει προσωπική εγγύηση άνω των 40 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της πρότασης της Paramount.

Η Premier League «φλερτάρει» το Netflix εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, προσφέροντας πακέτα αγώνων σχεδιασμένα για streaming πλατφόρμες. Το Amazon Prime αγόρασε τα δικαιώματα για δύο αγωνιστικές ανά σεζόν από το 2019 έως το 2025, πριν το πρωτάθλημα επιστρέψει στο Sky Sports με τη νέα τετραετή συμφωνία που ξεκίνησε φέτος.

Δυνητικά, καλό νέο για την Premier League

Η UEFA δεν είχε πολύ καλύτερη τύχη με το Netflix. Η πλατφόρμα κατέθεσε μια συγκρατημένη προσφορά που δεν πέρασε καν στον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού για τα streaming πακέτα του Champions League, τα οποία πουλήθηκαν τον Νοέμβριο στις πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές. Τα Paramount+ και Amazon απέκτησαν τα δικαιώματα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Γερμανία, ενώ οι Telefonica και Canal+ επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους σε Ισπανία και Γαλλία αντίστοιχα.

Το Netflix, παρά αυτή τη φαινομενική αδιαφορία –ή τουλάχιστον απροθυμία να επενδύσει δισεκατομμύρια σε premium δικαιώματα– συνεχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για την προσθήκη επιλεγμένων αθλητικών προϊόντων στο τεράστιο χαρτοφυλάκιο ψυχαγωγίας και κινηματογράφου που διαθέτει. Πέρυσι, στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας, εξασφάλισε τα δικαιώματα στις ΗΠΑ για τα Μουντιάλ Γυναικών 2027 και 2031, για πρώτη φορά που αγόρασε τα δικαιώματα ολόκληρης διοργάνωσης.

Ιστορικά, το Netflix στοχεύει σε παγκόσμια δικαιώματα για μεμονωμένα events, όπως παγκόσμια πρωταθλήματα πυγμαχίας ή επιδείξεις τύπου Six Kings Slam στο τένις, που διεξήχθη στη Σαουδική Αραβία τα δύο τελευταία Οκτώβρια, ή τα crossover fights του Τζέικ Πολ με τον Μάικ Τάισον και τον Άντονι Τζόσουα.

Η συμφωνία με τη FIFA για το Μουντιάλ Γυναικών Cup είναι σημαντική, καθώς σηματοδοτεί απομάκρυνση του Netflix από το μοντέλο των αποκλειστικά παγκόσμιων συμφωνιών, κάτι που δυνητικά αποτελεί καλό νέο για την Premier League. Με βάση το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της UEFA για το Champions League, ο οποίος δεν παρήγαγε την παγκόσμια streaming συμφωνία που προβλεπόταν στην προκήρυξη, φαίνεται απίθανο η Premier League να πουλήσει τα δικαιώματά της σε παγκόσμια βάση μετά το 2029. Έτσι, αν το Netflix κληρονομούσε τα δικαιώματα της TNT Sports UK μέσω εξαγοράς της WBD, θα έπρεπε να συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματα αγορά-αγορά.

Τα ανώτερα στελέχη της WBD στην Ευρώπη παραμένουν στο σκοτάδι ως προς το πώς θα εξελιχθεί η εξαγορά και ποια θα είναι τα σχέδια του Netflix για τον αθλητισμό, αν επικρατήσει της Paramount. Ωστόσο, η σημασία της διαδικασίας είναι αδιαμφισβήτητη. «Ειλικρινά, κανείς δεν έχει ιδέα», ανέφερε μια πηγή. «Υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα γύρω από την εξαγορά, αλλά και γύρω από τη δουλειά μας γενικότερα».

Για την Premier League, το timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Παρότι βρίσκεται μόλις στη μέση της πρώτης σεζόν της εγχώριας συμφωνίας με Sky Sports και TNT Sports, ο σχεδιασμός για τον επόμενο διαγωνισμό έχει ήδη ξεκινήσει.

Το Netflix ως μια ευπρόσδεκτη προσθήκη

Όπως αποκάλυψε ο Guardian τον περασμένο μήνα, οι συζητήσεις με την EFL για την απόσυρση από το Άρθρο 48 του καταστατικού της UEFA, που διέπει το blackout των 15:00 το Σάββατο, αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Και οι δύο διοργανώσεις επιθυμούν όλα τα παιχνίδια τους να είναι διαθέσιμα για μετάδοση μετά το 2029.

Με ακόμη και τους προϋπολογισμούς του Sky να πιέζονται, καθώς η μητρική του εταιρεία Comcast στοχεύει να ολοκληρώσει την εξαγορά του ITV, η διάθεση περισσότερων αγώνων προς πώληση πιθανότατα θα απαιτήσει περισσότερους τηλεοπτικούς εταίρους. Η απόφαση της Premier League να δημιουργήσει τη δική της διεθνή έδρα παραγωγής, που θα ανοίξει στο συγκρότημα One Olympia στο δυτικό Λονδίνο στην αρχή της επόμενης σεζόν, έχει πυροδοτήσει σενάρια ότι ετοιμάζεται να ακολουθήσει το μοντέλο της Ligue 1, πουλώντας ορισμένα παιχνίδια απευθείας στους καταναλωτές. Όμως, η παράκαμψη των τηλεοπτικών και streaming μεσαζόντων θα ήταν ένα τεράστιο ρίσκο, το οποίο –σε αντίθεση με τη Γαλλία– δεν είναι αναγκαίο.

Με την Paramount Skydance να έχει κάνει ήδη ένα ισχυρό βήμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αποκτώντας τα δικαιώματα του Champions League για λογαριασμό του Paramount+, η Premier League θα έβλεπε το Netflix ως μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στο τηλεοπτικό της χαρτοφυλάκιο.

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