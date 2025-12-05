Δυναμικό μπάσιμο στην Ευρώπη από το HBO Max, προσφέροντας και TNT Sports

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει τις λεπτομέρειες

Η Warner Bros Discovery (WBD) επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία streaming HBO Max θα κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο του 2026, ενώ η 13η Ιανουαρίου ορίστηκε ως ημερομηνία λανσαρίσματος για Γερμανία και Ιταλία.

Η υπηρεσία συνδυάζει περιεχόμενο από τα διάφορα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της WBD, μαζί με ντοκιμαντέρ και αθλητικό πρόγραμμα που είναι διαθέσιμο στο Discovery+. Αυτό περιλαμβάνει Eurosport σε Γερμανία και Ιταλία, και TNT Sports στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ημερομηνία Ιανουαρίου για τη γερμανική και ιταλική εκδοχή του HBO Max, που καλύπτει επίσης Ελβετία, Αυστρία, Λιχτενστάιν και Λουξεμβούργο, εξασφαλίζει ότι η πλατφόρμα θα είναι παρούσα στις βασικές αγορές χειμερινών σπορ εγκαίρως για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026. Οι συνδρομητές στις παραπάνω χώρες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία επίπεδα συνδρομής, με διαφορετικό αριθμό υποστηριζόμενων συσκευών και επιλογών ποιότητας εικόνας και ήχου. Η αθλητική κάλυψη θα διατίθεται ως πρόσθετο πακέτο.

Πώς εκπέμπει

Το HBO Max εκπέμπει ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι με έναν ενιαίο τρόπο — κλασικό ευρωπαϊκό μπάχαλο αδειών.

Σε πολλές αγορές λειτουργεί ως Max… κανονικά, ενώ σε άλλες (όπως η Ελλάδα) έρχεται μέσω συνεργασιών τύπου – όπως εγχώρια, εμ τη Vodafone TV. Υπάρχουν χώρες όπου το λανσάρισμα έχει καθυστερήσει λόγω παλιών deals με τοπικά κανάλια, όμως η διάθεση επεκτείνεται σταθερά. Με λίγα λόγια: υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά η πρόσβαση και το περιεχόμενο διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Και η ειρωνεία…

Το HBO Max, γνωστό παλαιότερα ως Max, λανσαρίστηκε στις ΗΠΑ το 2023 και έκτοτε έχει επεκταθεί σε αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Ωστόσο, η WBD δεν μπορούσε να φέρει το Max σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία λόγω της μακροχρόνιας συμφωνίας αδειοδότησης της Sky για τις πρωτότυπες σειρές της HBO και τις ταινίες της Warner Bros, η οποία λήγει στο τέλος του 2025.

Η WBD και η Sky έχουν πλέον αναθεωρήσει τη συμφωνία ώστε όλες οι μελλοντικές σεζόν οποιασδήποτε σειράς της WBD που κάνει πρεμιέρα πριν το τέλος του 2025 να είναι διαθέσιμες στις πλατφόρμες της Sky, με τους συνδρομητές να λαμβάνουν πρόσβαση στο HBO Max με διαφημίσεις. Σε αντάλλαγμα, η WBD θα μπορεί να προωθεί το περιεχόμενό της σε μη συνδρομητές της Sky μέσω του Max, ενώ θα συνεχίσει να επωφελείται οικονομικά από τα δεκάδες εκατομμύρια πελάτες της Sky. Επιπλέον, το παιδικό πρόγραμμα της WBD θα παραμείνει στο περιεχόμενο της Sky «για πολλά χρόνια».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το TNT Sports θα είναι διαθέσιμο μέσω του HBO Max, αν και δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιο επίπεδο συνδρομής.

Το χαρτοφυλάκιο του TNT Sports περιλαμβάνει ζωντανή μετάδοση Premier League, FA Cup, Premiership Rugby και MotoGP. Είναι επίσης η έδρα του Champions League μέχρι το 2027, αλλά δεν κατάφερε να ανανεώσει το συμβόλαιο, καθώς έχασε τη συμφωνία από το Paramount+, ένα ακόμη αμερικανικό στούντιο με ευρωπαϊκές φιλοδοξίες.

Ειρωνικά, η Paramount ενδιαφέρεται να αποκτήσει τη WBD, σε μια συμφωνία που θα ένωνε τις αντίστοιχες streaming υπηρεσίες τους στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Follow Μιντιάρχη 👈