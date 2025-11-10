Ξανά μανά… διαβολοβδομάδα, όλες οι μεταδόσεις

H EuroLeague συνεχίζεται με την 10η αγωνιστική (Παρί - Παναθηναϊκός & Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις) και την 11η αγωνιστική (Ρεάλ-Παναθηναϊκός & Αρμάνι - Ολυμπιακός).

H EuroLeague συνεχίζεται με την 10η και την 11η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει δύο εκτός έδρας αποστολές σε Παρίσι και Μαδρίτη, κόντρα στην Παρί (11/11, 22:00) και στη Ρεάλ (13/11, 21:45), ενώ ο Ολυμπιακός αρχικά θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15) και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για το Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι (14/11, 21:30).

Η μπασκετική εκπομπή, «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague.

Συνάμα, το EuroCup συνεχίζεται με την 7η αγωνιστική και θα μεταδοθούν αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Άρης Betsson-Μπαχτσεσεχίρ (11/11, 20:00) και Λόντον Λάιονς-Πανιώνιος Cosmorama Travel (12/11, 21:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Euroleague.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι-Ερυθρός Αστέρας, Novasports Prime σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι, Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια, Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 Παρτίζαν-Μονακό, Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Εφές, Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

22:00 Παρί-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

21:15 Ολυμπιακός -Ζάλγκιρις, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:30 Μπάγερν-Μπαρτσελόνα, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

21:00 Φενέρμπαχτσε-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μονακό, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης- Παναθηναϊκός AKTOR , Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:45 Παρί-Βαλένθια, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 Μακάμπι-Μπασκόνια, Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι-Ζάλγκιρις, Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:00 Εφές-Μπάγερν, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 Βιλερμπάν-Παρτίζαν, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Αρμάνι Μιλάνο- Ολυμπιακός , Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 Μπαρτσελόνα-Βίρτους Μπολόνια, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

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