Ξανά μανά… διαβολοβδομάδα, όλες οι μεταδόσεις

H EuroLeague συνεχίζεται με την 10η και την 11η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει δύο εκτός έδρας αποστολές σε Παρίσι και Μαδρίτη, κόντρα στην Παρί (11/11, 22:00) και στη Ρεάλ (13/11, 21:45), ενώ ο Ολυμπιακός αρχικά θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15) και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για το Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι (14/11, 21:30).
Η μπασκετική εκπομπή, «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague.
Συνάμα, το EuroCup συνεχίζεται με την 7η αγωνιστική και θα μεταδοθούν αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Άρης Betsson-Μπαχτσεσεχίρ (11/11, 20:00) και Λόντον Λάιονς-Πανιώνιος Cosmorama Travel (12/11, 21:30).
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Euroleague.
Τρίτη 11 Νοεμβρίου
- 18:00 Ντουμπάι-Ερυθρός Αστέρας, Novasports Prime σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι, Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια, Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 21:30 Παρτίζαν-Μονακό, Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Εφές, Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 22:00 Παρί-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου
- 21:15 Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
- 21:30 Μπάγερν-Μπαρτσελόνα, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
- 21:00 Φενέρμπαχτσε-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μονακό, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 21:45 Παρί-Βαλένθια, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 22:00 Μακάμπι-Μπασκόνια, Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
- 18:00 Ντουμπάι-Ζάλγκιρις, Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 19:00 Εφές-Μπάγερν, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:00 Βιλερμπάν-Παρτίζαν, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Βίρτους Μπολόνια, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή