Κυριακή… live, με «αιώνιους» και Εθνική στην TV

Η κάλυψη του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR και Δανία – Ελλάδα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το πρώτο μπασκετικό ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν διεξάγεται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR αναμετρώνται σε μια πρόωρη μάχη, μόλις την 2η αγωνιστική, με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Τζάμπολ στις 19:00, στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Βαγγέλης Ιωάννου, στο ρεπορτάζ οι Κώστας Χαλβατσιώτης ενώ από τις 18:00 θα υπάρξει pre game εκπομπή, και για το ντέρμπι αλλά και για την υπόλοιπη δράση σε Greek Basketball League και Elite League, τα δικαιώματα της οποίας έχει η ΕΡΤ και έχει γεμίσει live μεταδόσεις το πρόγραμμα κάθε Σαββατοκύριακο.

Λίγο αργότερα, στις 21:45 η Εθνική, παίζει το τελευταίο της χαρτί για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου κυπέλλου αντιμετωπίζοντας τη Δανία, στην Κοπεγχάγη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου αναζητούν μια γλυκιά εκδίκηση για την ήττα στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Και σε αυτό το παιχνίδι θα δείξει ο Alpha σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζη και σχόλιο Νίκου Νταμπίζα. Δηλώσεις, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Στις 21:00 η pre game εκπομπή, με τον Άγγελο Στυλιάδη και καλεσμένο στο στούντιο τον προπονητή Σάββα Παντελίδη.

