Ξεχωρίζει το ντέρμπι «αιωνίων» του ΣΕΦ - Όλες οι «ελεύθερες» αθλητικές μεταδόσεις του… ΣΚΔ

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Οι προσεχείς αθλητικές μεταδόσεις που έχουν προγραμματιστεί στην ΕΡΤ2 Σπορ είναι, κλασικά πλέον κάθε Σαββατοκύριακο, μπόλικες. Βέβαια, Κυριακή πρωί μετατρέπεται για λίγο… ξανά σε ΕΡΤ2 (σκέτη) για να μεταδώσει τη θεία λειτουργία!

Θεϊκός προγραμματισμός…

Μπασκετικές μεταδόσεις θα έχει και το (over the top, υβριδικό δηλαδή) ΕΡΤ Sports ενώ τα τηλεοπτικά της Super League 2 «ανήκουν», ως γνωστόν, στο Action24 (υπάρχουν βέβαια και streaming μεταδόσεις των άλλων αγώνων).

Σάββατο 11/10, 11:45 🏀 Νέα Ιωνία – Πανσερραϊκός (Α1 μπάσκετ γυναικών), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 11/10, 14:00 ⚽ Μακεδονικός – Ηρακλής (Super League 2), Action24

Σάββατο 11/10, 14:00 ⚽ ΑΕΚ – ΟΦΗ (Α’ Εθνική γυναικών), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 11/10, 17:00 🏀 Παπάγου – Αιγάλεω ( Elite League ), ΕΡΤ Sport 2

Σάββατο 11/10, 16:00 🏀 Άρης – Κολοσσός ( Greek Basket League ), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 11/10, 18:15 🤽‍♂️ Άλιμος – Ολυμπιακός (Water Polo League Γυναικών), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 11/10, 19:00 🏀 Προμηθέας – Μαρούσι ( Greek Basket League ), ΕΡΤ Sport 1

Σάββατο 11/10, 19:30 🏀 ΠΑΟΚ – Ηρακλής ( Greek Basket League ), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12/10, 13:00 🏀 ΑΕΚ – Πανιώνιος ( Greek Basket League ), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12/10, 14:00 ⚽ Καλλιθέα - Ολυμπιακός Β ( Super League 2), Action 24

Κυριακή 12/10, 16:00 🏀 Περιστέρι – Μύκονος ( Greek Basket League ), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12/10, 18:15 🤽‍♂️ ΠΑΟΚ – Υδραϊκός ( Water Polo League Ανδρών), ΕΡΤ Sport 1

Κυριακή 12/10, 19:00 🏀 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Greek Basket League), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12/10, 21:45 ⚽ Δανία – Ελλάδα (προκρ. Μουντιάλ), Alpha

Δευτέρα 13/10, 01:15 ⚽ Ρίβερ Πλέιτ – Σαρμιέντο ( Primera Argentina), Action24

Δευτέρα 13/10, 16:45 🤾 Φέρωνας Βέροιας - Αθηναϊκός (Handball Premier), ΕΡΤ 2 Σπορ

Δευτέρα 13/10, 18:30 🏀 Νίκη Βόλου – Ίκαροι Τρικάλων (Elite League), ΕΡΤ2 Σπορ

