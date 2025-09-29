Οριστικά… ΕΡΤ2 Σπορ!

Αλλάζει σε αθλητικό κανάλι από 4/10. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ήταν όλοι εκεί. Δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί, σεναριογράφοι. Ήταν και όλα τα στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης, τα οποία με ιδιαίτερη ικανοποίηση άνοιξαν τα χαρτιά του προγράμματος για την φετινή σεζόν τα οποία ήταν πολλά και επεφύλασσαν εκπλήξεις.

Όπως για παράδειγμα την είδηση ότι η ΕΡΤ2 γίνεται ΕΡΤ2 Σπορ με περιεχόμενο αποκλειστικά αθλητικό. Ό,τι δηλαδή ανέφερε ο Μιντιάρχης προ ημερών από τούτη εδώ τη γωνιά.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ της νέας εποχής που όλα τα οφείλει στους ανθρώπους της. Στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη σημασία στους νέους δρόμους που ανοίγονται, στα μεγάλα βήματα προόδου αλλά και στην πρωτοπορία που διέπει όλα τα κανάλια.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης, Βασίλης Θωμόπουλος, περιέγραψε τους άξονες πάνω στους οποίους κινείται ο ειδησεογραφικός τομέας της δημόσιας τηλεόρασης με φυσιογνωμία που βασίζεται στην εγκυρότητα, την αξιοπιστία, την πολυφωνία, την αντικειμενικότητα και την αλήθεια.

