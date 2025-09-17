Μια ΕΡΤ… φουλ αθλητικά! Εκλεισε (και) η Elite League, σκέψεις για ΕΡΤ2 Sports

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει (ως πάντα) το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ….

Όπως τα λέγαμε… «Ακόμη περισσότερο αθλητικό πρόγραμμα στην ΕΡΤ» έγραφε ο Μιντιάρχης ενάμιση μήνα πριν. Και η εξέλιξη πλέον είναι με τη φράση «και όχι μόνο».

Εκτός των όσων αποκαλύψαμε τότε, λίγο μετά τα Παγκόσμια του πόλο, ακολούθησαν

η κάλυψη του EuroBasket με μετάδοση 22 εκ των 76 αγώνων

η μετάδοση του Παγκοσμίου στίβου

φέρνοντας μεγάλη τηλεθέαση και μάλιστα χαρίζοντας στην ΕΡΤ1 πρωτιές.

Επιβεβαιώθηκε επίσης και η ανανέωση της ιστορικής «Αθλητικής Κυριακής» με την προσθήκη της Χριστίνας Βραχάλη και των νέων προσώπων που προστέθηκαν (Βίκυ Σπύρου για ολυμπιακό σπορ, Ηλίας Παπαϊωάννου για μηχανοκίνητο αθλητισμό, Πελαγία Ελευθεριάδου για τα social media), και η προσθήκη καθημερινής αθλητικής εκπομπής στις 19:00 και έρχεται κι άλλη μια εκπομπή, εντός του Σαββατοκύριακου.

Συνάμα, κατά τη διάρκεια του EuroBasket ακούσαμε στις περιγραφές και τον Κώστα Σωτηρίου και στόχος είναι να κάτσουν πίσω από τα μικρόφωνα κι άλλοι δημοσιογράφοι.

Επιβεβαιώθηκε και επίσημα (επίσης είχαν αναφερθεί από τότε) η απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της ποδοσφαιρικής Super League Γυναικών ενώ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης, έπεσαν και οι υπογραφές για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Elite League που ως πέρυσι είχε το Action24. Λεπτομέρειες επί της συμφωνίας και τον αριθμό των αγώνων που θα μεταδίδονται ανά αγωνιστική, θα γίνουν γνωστές προσεχώς.

Και έπεται το μπασκετικό Super Cup 2025 (Παναθηναϊκού απόντος), για τέταρτη σερί σεζόν στη Ρόδο, με τα ματς ΑΕΚ – Προμηθέας και Ολυμπιακός – Καρδίτσα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου (και τον τελικό το Σάββατο 27/9), με μετάδοση από την ΕΡΤ.

Συνάμα, συνεχίζεται η αναζήτηση φυσιογνωμίας για την ΕΡΤ2, η οποία δεν καταφέρνει να «σηκώσει κεφάλι» σε επίπεδο τηλεθέασης. Με το ΕΡΤNews να έχει γίνει ο ενημερωτικός «βραχίονας» της δημόσιας τηλεόρασης, και την ΕΡΤ1 να γίνεται όλο και πιο ψυχαγωγική, ήρθε η σειρά για αλλαγές τόσο στην ΕΡΤ2 όσο και στην ΕΡΤ3.

Το δεύτερο κανάλι έχει αναλάβει πλέον το μεγαλύτερο μέρος των αθλητικών μεταδόσεών της δημόσιας τηλεόρασης. Μαζί με προγράμματα αρχείου, ντοκιμαντέρ, σειρές, ταινίες και παιδικά, πλέον μεταδίδει και αγώνες στίβου, ποδοσφαίρου γυναικών, μπάσκετ, βόλεϊ, κ.ά. και θα μετονομαστεί μελλοντικά σε ΕΡΤ2 Sports.

Θα πάρει καιρό αλλά θα γίνει μέσα στη σεζόν.

Απεναντίας η ΕΡΤ3, που τα τελευταία χρόνια είχε αυτόν τον ρόλο, έχει κρατήσει στο πρόγραμμά της την καθημερινή αθλητική εκπομπή, «Κόσμος των Σπορ». Πλέον, προβάλλει ως επί το πλείστον ενημερωτικά προγράμματα, ντοκιμαντέρ και ταινίες.

