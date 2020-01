Απίστευτο: Τα «Φιλαράκια» ζήτησαν Καρυπίδη-Σάββα να πρωταγωνιστήσουν σε επετειακό επεισόδιο! (vid)

Μπορεί να μοιάζει ελαφρώς... παράλογο, όμως η επανασύνδεση των πασίγνωστων "Friends" θα γίνει με την «αρωγή» της Superleague!

Ελάτε, παραδεχτείτε το: είχατε πέσει κι εσείς σε κατάθλιψη. Κι αυτό γιατί μπορεί να έχετε λιώσει το Neflix και το Star βλέποντας ξανά και ξανά τα «Φιλαράκια», όμως Μάρτα Κάουφμαν και Ντέιβιντ Κρέιν (οι δημιουργοί της σειράς, δηλαδή) έχουν αρνηθεί άπειρες φορές την ενδεχόμενη επανασύνδεση των αγαπημένων μας ηρώων.

Αυτό ίσχυε, τουλάχιστον, μέχρι και τον αγώνα στο Καραϊσκάκης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη. Μετά το τελευταίο σφύριγμα της λήξης αποφασίστηκε εν ριπή οφθαλμού να γυριστεί ένα επετειακό επεισόδιο των Friends, με πρωταγωνιστές τους Σάββα Θεοδωρίδη και Θεόδωρο Καρυπίδη.

Μάλιστα, η ίδια η Μάρτα Κάουφμαν, μάλιστα, επικοινώνησε με τον Κοπτοράπτη και του ζήτησε να φτιάξει το πρώτο πρόμο του επεισοδίου, το οποίο θα τιτλοφορείται "We never were on a break".

Δείτε το παρακάτω: