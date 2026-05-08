Ο Σίσκος «διέλυσε» τα χρονόμετρα στα 200μ ύπτιο - Καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο (vid)

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του Acropolis Swim Open στο ΟΑΚΑ.

Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 200 μέτρα ύπτιο, πραγματοποιώντας εκπληκτική κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος και σταματώντας το χρονόμετρο στο εκπληκτικό 1:54.12. Η επίδοση αυτή όχι μόνο αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο, αλλά είναι και επιπέδου διεθνών μεταλλίων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Παράλληλα, ο Σίσκος κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών, βελτιώνοντας το προηγούμενο 1:54.66, ενώ σημείωσε και νέο εθνικό ρεκόρ στην κατηγορία νέων ανδρών. Με τον χρόνο του εξασφάλισε επίσης τα όρια συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026 στο Παρίσι, αλλά και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 στη Βουδαπέστη.

Στο αγώνισμα των γυναικών ξεχώρισε η Ελένη Αντωνιάδου του ΠΑΟΚ, η οποία αγωνίστηκε στον β’ τελικό και τερμάτισε σε 2:14.06, πλησιάζοντας αισθητά το πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών (2:13.80). Την υψηλότερη θέση κατέλαβε η Γαρυφαλλιά Χαροκόπου του Πανιωνίου, που τερμάτισε τρίτη με χρόνο 2:22.50.