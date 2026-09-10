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Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ…

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Δεν θα δεις κανένα παιδάκι με τη φανέλα του στο δρόμο. Δεν θα διαβάσεις κανένα αφιέρωμα για την ζωή, την αξία ή την εξέλιξη του. Ωστόσο τη δουλειά του την κάνει, και με το παραπάνω…

Διαβάστε για έναν από τους πιο αδικημένους παίκτες της ΑΕΚ στο θέμα του menshouse.gr

Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ…