Η ομηρία δεν συμφέρει κανέναν

Η υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Λυγγερίδη ήρθε και πάλι στο προσκήνιο με τον ορισμό της δικασίμου. Η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Είναι προφανές ότι οι αρχές επείγονται για να μη συμπληρωθεί το δεκαοκτάμηνο των ήδη προφυλακισμένων, οι οποίοι βαρύνονται με τα μεγαλύτερα κακουργηματικά αδικήματα για την αφαίρεση της ζωής του αδικοχαμένου αστυνομικού. Ο Γιώργος Λυγγερίδης έπεσε εν ώρα καθήκοντος, ευρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία. Η δίκη 147 ανθρώπων είναι δύσκολο να τελειώσει γρήγορα, αλλά αν αρχίσει νωρίς υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να εκμεταλλευθούν κάποιοι τη δυνατότητα που τους παρέχει ο νόμος ώστε να βρεθούν εκτός φυλακής ενώ εκκρεμούν τόσες σοβαρές κατηγορίες.

Μάλιστα η Δικαιοσύνη φρόντισε να μη δημιουργηθούν περιστατικά τραγέλαφου όπως συνέβη σε άλλες μεγάλες δίκες. Είχαμε δει να αναβάλλεται η έναρξη δικαστηρίου διότι η αίθουσα δεν χωρούσε καν τους κατηγορούμενους! Πόσο μάλλον τους δικηγόρους και τους μάρτυρες. Στην υπόθεση της δολοφονίας Λυγγερίδη θα διαμορφωθεί ειδική αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού και η χωρητικότητά της θα διασφαλίζει την άμεση έναρξη της διαδικασίας.

Για τα πλημμελήματα της χρηματοδότησης – υποστήριξης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης βίας κατηγορούνται πέντε μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ενώ έχει εκδοθεί αμετάκλητο και τελεσίδικο βούλευμα, η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ δεν έχει παρέμβει ακόμη. Ειδικά το αδίκημα υποκίνησης αθλητικής βίας είναι από τα πρώτα που εξετάζονται στα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου. Όχι μόνο στις υπερεθνικές ομοσπονδίες, αλλά και στην ΕΠΟ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι μία τακτική δικαστής, η πρόεδρος Πρωτοδικών Αναστασία Δασκαγιάννη. Με εμπειρία στην Επιτροπή εδώ και πέντε χρόνια και με άριστη γνώση του αθλητικού δικαίου. Αναρωτιέται κανείς γιατί η κ. Δασκαγιάννη δεν έχει δώσει ακόμα εντολή στο ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής στην οποία προεδρεύει ώστε να γίνει η σχετική ανάλυση του βουλεύματος και να υπάρξουν οι αντίστοιχες πειθαρχικές κυρώσεις (εφόσον κριθούν αναγκαίες).

Οι προσεκτικοί αναγνώστες της στήλης θα θυμούνται ότι στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών διεξήχθη μία ανάλογη ακροαματική πειθαρχική διαδικασία υπό την προεδρία της τότε προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας Μαρίας – Λουΐζας Ιωαννίδου. Εκκίνησε αμέσως μετά την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος για την εγκληματική οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, η οποία κατέπεσε σε απλή συμμορία και κατέληξε στο ποινικό δικαστήριο σε απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων. Παρότι η ποινική διαδικασία δεν είχε αρχίσει, η κ. Ιωαννίδου έκρινε ότι μπορεί να ξεκινήσει η διερεύνηση του πειθαρχικού μέρους της υπόθεσης.

Αλλωστε οι πειθαρχικές αποφάσεις στο ποδόσφαιρο είναι ανεξάρτητες από τις ποινικές. Εχουμε παραδείγματα καταδικαστικών αποφάσεων στο πειθαρχικό μέρος και αθωωτικών στο ποινικό. Ή και το αντίστροφο. Θυμίζουμε τον πρώην γενικό διευθυντή της Γιουβέντους Λουτσιάνο Μότσι, τον πρώην πρόεδρο της UEFA Μισέλ Πλατινί και τον πρώην πρόεδρο της FIFA Ζεπ Μπλάτερ.

Υποχρέωση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ είναι να εκκινήσει άμεσα τις πειθαρχικές διαδικασίες για το αδίκημα της υποκίνησης αθλητικής βίας των πέντε ποδοσφαιρικών παραγόντων του Ολυμπιακού. Αλλωστε ούτε στους ίδιους αρέσει αυτή η ιδιότυπη ομηρία. Αν είναι αθώοι, να απαλλαγούν. Αν είναι ένοχοι, να τιμωρηθούν.

