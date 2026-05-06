Οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών ενόψει του European League 2026

Στην Λάρισα ξεκινάει την Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 η προετοιμασία της Εθνικής γυναικών, ενόψει της συμμετοχής της στο European League 2026.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γυμναστήριο Ε.Α.Κ. Νεάπολης, το οποίο θα φιλοξενήσει και το δεύτερο τουρνουά του European League το τριήμερο 12-14 Ιουνίου 2026.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 27-29 Μαΐου 2026 στην Λάρισα τρεις φιλικές αναμετρήσεις με την Εθνική Ουγγαρίας.

Το αγωνιστικό σύστημα του European League Γυναικών

Στο European League γυναικών θα συμμετέχουν 24 χώρες. Επειδή, όμως, δήλωσαν συμμετοχή 26 χώρες, θα πραγματοποιηθεί προκριματική φάση μεταξύ των τεσσάρων χωρών με το χαμηλότερο ράνκινγκ για να προκύψουν οι 24 χώρες.

Έτσι, στη προκριματική φάση που θα γίνει από 29 έως 31 Μαΐου 2026 θα αγωνιστούν η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Αλβανία και η Λιθουανία που βρίσκονται χαμηλότερα στο ράνκινγκ. Θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα τριήμερο τουρνουά. Ο πρώτος και ο δεύτερος της βαθμολογικής θα προκριθούν στην 24άδα της κανονικής φάσης του European League.

Θα υπάρξει κοινή βαθμολογία και τη πρόκριση στην τετράδα θα πάρουν οι τέσσερις πρώτοι και θα αγωνιστούν στα χιαστί στα ημιτελικά (1-4, 2-3) με εντός και εκτός έδρας αγώνα. Το ίδιο και για τον τελικό.

Οι ομάδες του European League Γυναικών: Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Ισπανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ελλάδα, Ελβετία, Φινλανδία, Κροατία, Αυστρία, Πορτογαλία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Αζερμπαϊτζάν, Λετονία, Ισραήλ, Εσθονία, Γεωργία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Δανία, Λουξεμβούργο, Αλβανία, Λιθουανία.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου κάλεσε τις παρακάτω αθλήτριες:

Ακραίες

Έλενα Μπάκα

Ευφροσύνη Μπακοδήμου

Ελπίδα Τικμανίδου

Μαρία Τσιτσιγιάννη

Ασημίνα Νικολογιάννη

Πασαδόροι

Λαμπρινή Κωνσταντινίδου

Ευαγγελία Τάνη

Διαγώνιες

Μάρθα Ανθούλη

Φερονίκη Ζιώγα

Στυλιανή Γκιούρδα

Κεντρικές

Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου

Μαρκέλλα Παπαγεωργίου

Αριστέα Τοντάι

Νίκη Απλαδά

Αριάδνη Καθάριου

Λίμπερο

Γεωργίνα Αντωνακάκη

Ευαγγελία Τουλγαρίδου

Μαρία Καραμπάση

Τα τουρνουά της Εθνικής Γυναικών

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Κροατία): Κροατία, Ελλάδα, 1ος προκριματικής φάσης

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

18.00: Ελλάδα – Κροατία

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

18.00: 1ος προκριματικής φάσης – Ελλάδα

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

18.00: Κροατία – 1ος προκριματικής φάσης

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Κόσοβο – Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Πορτογαλία – Κόσοβο

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Πορτογαλία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

18.00: Λετονία – Εσθονία

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

16.00: Ελλάδα – Λετονία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026