Χατζηευστρατιάδου και Ρόγκα κράτησαν το πανό με την προσωπογραφία του Φιλόπουλου (pic)

«Χαρακτήρα» μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, παρά τη μετακίνηση της στον Ολυμπιακό, έδειξε η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου η οποία όχι μόνο διέπρεψε αγωνιστικά αλλά στάθηκε στο ύψος της και εξωαγωνιστικά.

Η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου ολοκλήρωσε την παρουσία της στον Παναθηναϊκό, αφού είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό, μιας και δεν βρισκόταν στα πλάνα του Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Παρόλα αυτά, η Ελληνίδα κεντρική ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, πρωταγωνίστησε μέσα στα ταραφλέξ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του Πρωταθλήματος, αλλά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και εξωαγωνιστικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το φινάλε του τελευταίου τελικού με τον ΖΑΟΝ σήκωσε μαζί με την Πένυ Ρόγκα το πανό με την προσωπογραφία του Μιχάλη Φιλόπουλου, σε μια πολύ όμορφη κίνηση με μεγάλο συμβολισμό.

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