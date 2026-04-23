Η δικαιοσύνη του Κιαπίνι και το σπουδαίο φινάλε της Χατζηευστρατιάδου

Η κεντρική του Παναθηναϊκού ήθελε να συνεχίσει στο «Τριφύλλι», δεν ήταν όμως στα σχέδια του Κιαπίνι για την επόμενη ημέρα κι από τον Μάρτιο έκλεισε στον Ολυμπιακό.

Ωστόσο η Χατζηευστρατιάδου έκτοτε απελευθερώθηκε, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση της και ο Ιταλός απέδωσε δικαιοσύνη χρησιμοποιώντας τη αδιάκοπα σε ρόλο βασικής.

Η Ειρήνη έκανε εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν, δείχνοντας τρομερή συγκέντρωση, κι ο Κιαπίνι βλέποντας μια αθλήτρια που έδινε το μάξιμουμ δεν την άφησε ποτέ στον πάγκο και παίζοντας σημαντικό ρόλο στο restart του Παναθηναϊκού μετά την απώλεια του Challenge Cup δεν βγήκε από το βασικό rotation.

Η Ελληνίδα κεντρική θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό καθώς πρόθεσή του Κιαπίνι ήταν να αλλάξει την ομάδα πάνω στο φιλέ, με την Τοντάι του ΠΑΟΚ και την Ολλανδή Τίμερμαν να πλαισιώνουν την εξαιρετική φέτος Παπαγεωργιου στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.