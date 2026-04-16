Ανώτερος σε όλα ο Παναθηναϊκός έφτασε σε άνετη επικράτηση με 3-0 σετ επί του ΖΑΟΝ στο κατάμεστο Μετς και πέτυχε την πρώτη από τις τρεις νίκες που χρειάζεται για το πρωτάθλημα.

Σαρωτικός Παναθηναϊκός σε λιγότερο από μιάμιση ώρα νίκησε με 3-0 σετ τον ΖΑΟΝ και έκανε το 1-0 στην σειρά των τελικών της Volley League γυναικών.

Επόμενος τελικός την Κυριακή (19/4) στο Ζηρίνειο, όποια ομάδα φτάσει στις τρεις νίκες αναδεικνύεται πρωταθλήτρια.

Ιδανικό ξεκίνημα στον τελικό για τον Παναθηναϊκό, με την Γουάιτ να πετυχαίνει τρεις πόντους, δίνοντας προβάδισμα με τέσσερις (5-1) στο «τριφύλλι». Η Μπένετ διεύρυνε την απόσταση στο +8 (13-5). Ο ΖΑΟΝ δεν μπόρεσε να αντιδράσει, με την διαφορά να φτάσει σε διψήφιο αριθμό (16-6). Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός έκανε εύκολα το 1-0 στα σετ με το εμφατικό +15 (25-10).

Κυριαρχικός Παναθηναϊκός και στο δεύτερο σετ, πηγαίνοντας από νωρίς στο +3 (3-0). Ο ΖΑΟΝ μείωσε στον πόντο (5-4). Όμως οι γηπεδούχες είχαν νέα απάντηση και με μπλοκ από την Κωνσταντινίδου ξέφυγαν με 5 (11-6). Η ομάδα από την Κηφισιά πήγε την διαφορά στους 2 (11-9), αλλά το «τριφύλλι» με σερί 5-1 έκανε το 16-10. Οπότε με την ίδια άνεση ο Παναθηναϊκός πήρε και το δεύτερο σετ (25-19).

Το τρίτο σετ ήταν και το πιο συναρπαστικό. Ο Παναθηναϊκός πήρε γρήγορα... κεφάλι στο σκορ με +4 (4-0). Με δύο διαδοχικούς πόντους της Μπένετ οι «πράσινες» απέκτησαν προβάδισμα έξι πόντων (13-7). Ο ΖΑΟΝ μείωσε στους τρεις (16-13), με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να παίρνει το πρώτο time out του στην αναμέτρηση. Οι φιλοξενούμενες πήγαν το σκορ στον 1 (21-20) και ισοφάρισαν σε 24-24. Ο Παναθηναϊκός ωστόσο δεν ήθελε να σπαταλήσει κάποιο σετ και μετά από άστοχη επίθεση της Γράβαρη, κατέκτησε και το τρίτο σετ με 26-24 ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση, με νίκη 3-0 σετ, κάνοντας παράλληλα το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κοκορομύτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-8, 25-10

2ο σετ: 8-5, 16-10, 21-15, 25-19

3ο σετ: 8-3, 16-11, 21-17, 26-24

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 40 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 1 άσσο, 32 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-19, 26-24) σε 80′.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γουάιτ 17 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 04% άριστες), Μπένετ 13 (9/23 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (8/15 επ., 60% υπ. – 30% άριστες), Σάμανταν 7 (3/13 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 46% υπ. – 38% άριστες), Ρόγκα (λ), Στράντζαλη, Ράπτη.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 8 (4/7 επ., 4 μπλοκ), Τικμανίδου 8 (8/28 επ., 49% υπ. – 24% άριστες), Αλεξάκου 3 (3/19 επ., 45% υπ. – 27% άριστες), Ζιώγα 5 (5/18 επ.), Γράβαρη 10 (3/10 επ., 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα / Μπελιά (λ, 55% υπ. – 27% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Φουμάκη, Νικόλοβα 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες), Τεϊσέιρα 8 (8/18 επ.).