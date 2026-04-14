Ερνάντεζ: «Ήθελα τον Παναθηναϊκό στους τελικούς για να τους αποδείξω ότι έκαναν λάθος»

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των τελικών της Volley League έχει ξεκινήσει, με τον Φερνάντο Ερνάντεζ να αποκαλύπτει το έξτρα κίνητρο που είχε για τις «μάχες» του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στην έδρα του Τριφυλλιού και ο Κουβανός διαγώνιος του ΠΑΟΚ, μιλώντας για την αναμέτρηση τόνισε ότι ήθελε να παίξει στους τελικούς αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό για να αποδείξει ότι οι «πράσινοι» έκαναν λάθος που τον άφησαν να φύγει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήθελα πολύ οι τελικοί να είναι εναντίον του Παναθηναϊκού. Είχα πολλές όμορφες στιγμές με τους συμπαίκτες μου εκεί και τους οπαδούς. Έχω φίλους εκεί. Είναι άνθρωποι που εκτιμώ πολύ.

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δείξω ότι έκαναν λάθος για το κατά πόσο μπορώ να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδό μου για να κατακτηθεί το πρωτάθλημα.

Περιμένω από την ομάδα μου να έχει θάρρος, πάθος και ενέργεια. Φτάσαμε ως εδώ επειδή έχουμε την καρδιά των πρωταθλητών και πρέπει να αποδείξουμε την αξία μας σε κάθε παιχνίδι».

Για την προετοιμασία ενόψει του πρώτου τελικού: «Έχουμε ένα καλά εκπαιδευμένο τεχνικό επιτελείο, ο γυμναστής μας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για να μας κρατήσει σε εξαιρετική φόρμα και οι φυσιοθεραπευτές μας έχουν δουλέψει σκληρά για την αποθεραπεία για να μας κρατήσουν υγιείς. Χωρίς τη δουλειά τους, δεν θα είχαμε ανταποκριθεί σε όλο το πρόγραμμα.

Οι προπονητές και οι στατιστικολόγοι μας παρέχουν την τεχνική και τακτική προετοιμασία για να κερδίσουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολα και η διοίκηση όσον αφορά τα ταξίδια και τα ξενοδοχεία πάντα αναζήτησε τις καλύτερες επιλογές. Έτσι, το μόνο που χρειάζεται είναι να επικεντρωθούμε στο να παίζουμε βόλεϊ και να το κάνουμε καλά».

Για τους φιλάθλους στην Ελλάδα: «Κάτι πολύ σημαντικό για μένα ήταν ο σεβασμός και η αφοσίωση των οπαδών του ΠΑΟΚ, ακόμη και εκτός Ελλάδας. Πήγαν σε όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες και μας υποστήριξαν, ακόμα και όταν χάναμε. Δεν έχασαν ποτέ την ελπίδα τους στην ομάδα μας.

Όσον αφορά εμένα προσωπικά, μου δίνουν πολλή δύναμη. Ένα πράγμα που αγαπώ παίζοντας στην Ελλάδα είναι οι οπαδοί, πρώτα στον Παναθηναϊκό και τώρα στον ΠΑΟΚ. Τους ευχαριστώ πολύ για την τόση αγάπη και τον σεβασμό. Δεν θα τους ξεχάσω ποτέ»